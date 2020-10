Nikolai Lukashenka ilmestyi pakohuhujen jälkeen julkisuuteen – Tällainen on Valko-Venäjän yli 190-senttinen ”pikku prinssi”, josta fanitytöt haaveilevat

Valko-Venäjältä tuli elokuun lopussa julkisuuteen mahtailevia videoita presidentti Aljaksandr Lukashenkasta, joka asteli ulos helikopterista rynnäkkökivääri kädessään ja marssi kannustamaan opposition väkivaltaisissa pidätyksissä kunnostautuneita Omon-joukkoja.

Lukashenkan rinnalla nähtiin tuolloin hoikka, täyteen taisteluasuun pukeutunut nuori mies niin ikään aseen kanssa. Hän oli itsevaltaisen presidentin nuorin poika, avioliiton ulkopuolella syntynyt lempilapsi Nikolai ”Kolja” Lukashenka, 16.

Viesti ei olisi voinut olla selkeämpi. Lukashenkan vastustajille haluttiin tehdä selväksi, että heitä vastassa ei ole ainoastaan isä-Lukashenka vaan myös koko nuoren ikänsä vallanperijäksi kasvatettu poika-Lukashenka.

Aljaksandr Lukashenka tarkasteli opposition mielenosoituksia helikopterista elokuussa.­

Nikolai oli Aljaksandr-isänsä turvana helikopterissa kypärä päässään ja luotiliivit yllään.­

Helikopteritempauksen jälkeen Nikolaita on kuitenkin nähty julkisuudessa harvemmin.

Sitkeiden huhujen mukaan isä olisi lähettänyt poikansa turvaan Moskovaan, jossa tämä olisi aloittanut opiskelut salanimen turvin. Pakohuhut saivat alkunsa, kun Nikolai ei ilmaantunut syyslukukauden alussa minskiläiseen lyseoon, jonne hänet oli hyväksytty opiskelijaksi ennen mielenosoitusten alkua.

Kuluneena viikonloppuna Lukashenkan perhe näytti kuitenkin tekevän tarkoituksella lopun Nikolain pakohuhuista. Poika teki esiinmarssin isänsä rinnalla Minskin lähellä sijaitsevan uuden kirkon avajaisissa, jossa hän käyttäytyi kuin olisi ollut osa virallista henkivartiokaartia.

Yli 190-senttinen hoikka nuori mies oli pukeutunut mustaan pukuun ja valkoiseen paitaan, joten hän sulautui hyvin muiden henkivartijoiden joukkoon. Kun isä-Lukashenka puhui kirkkoon kerääntyneiden seurakuntalaisten kanssa, poika-Lukashenka varmisti tarkkaavaisena, ettei kukaan päässyt kävelemään liian lähelle isää.

Aljaksandr Lukashenka toi Nikolai-poikansa näyttävästi julkisuuteen uuden kirkon avajaissa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna.­

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna isä ja poika Lukashenka sytyttivät yhdessä tuohukset uuden kirkon vihkijäisissä.­

Nikolai Lukashenka on valkovenäläisille tuttu näky jo vuodesta 2008, kun hän oli vasta kolmevuotias. Aljaksandr Lukashenka toi salassa pidetyn pikkupoikansa tuolloin julkisuuteen, kun parivaljakko ilmaantui ”talkootöihin” Minskin jäähallin rakennustyömaalle.

Yhä edelleenkään julkisuudessa ei tiedetä varmasti, kuka on Nikolain äiti. Lukashenkan Galina-aviovaimo hän ei ole, sillä pariskunta ei ole asunut yhdessä sitten vuoden 1994, jolloin Lukashenka nousi Valko-Venäjän johtajaksi. Virallisesti pariskunta ei ole kuitenkaan eronnut.

Pieniä johtolankoja Lukashenka on antanut kertomalla, että Nikolain äiti on ammatiltaan lääkäri. On päätelty, että äiti olisi joko Lukahsenkan ensimmäinen henkilääkäri Irina Abelskaja tai nykyinen henkilääkäri Svetlana Konoshenko.

5-vuotias Nikolai Lukashenka seurasi isänsä kanssa Valko-Venäjän armeijan sotaharjoituksia asianmukaisesti pukeutuneena 2009.­

Vuonna 2011 Nikolai Lukashenka kuvatiin astumassa ulos isänsä limusiinista.­

Vuonna 2015 Nikolai Lukashenka sai pudottaa isänsä puolesta tämän äänestyslipun uurnaan, kun Lukashenka edellisen kerran pidensi valtakauttaan vilpillisiksi syytetyissä vaaleissa.­

Alusta alkaen on ollut selvää, että Nikolai on Lukashenkalle kaikkein läheisin hänen kolmesta pojastaan.

– Jos puhutaan seuraajasta, niin kasvatan nuorimmaisestani. Hän on ainutlaatuinen ihminen, Lukashenka julisti julkisuuteen, kun Nikolai oli vasta pyöreäposkinen pikkupoika.

Nyt Nikolai on venähtänyt isäänsä pidemmäksi ja pikkupojasta on kasvanut komeapiirteinen nuorimies. Julkisuudessa Nikolaita verrataan usein Britannian hovin kruununperijään, prinssi Williamiin nuorena.

Venäjänkielisen median mukaan Nikolailla on myös oma tytöistä koostuva fanijoukkonsa, joka haaveilee saavansa Valko-Venäjän ”pikku prinssin” puolisokseen.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja hänen vaimonsa Peng Liyuan kuvattiin vuonna 2017 yhdessä Lukashenkan ja tämän Nikolai-pojan kanssa Pekingissä.­

Nikolai Lukashenka (kesk) kuvattiin 2019 laskettelemassa Sotshissa yhdessä isänsä ja presidentti Vladimir Putinin kanssa.­

Lukashenka toi Nikolai-poikansa tapaamaan paavi Franciscusta Vatikaaniin 2016.­

Valkovenäläiset ovat tottuneet näkemään Nikolain isänsä rinnalla kaikkialla, menipä tämä sitten äänestyskoppiin tai YK:n istuntoon New Yorkiin.

Maailman johtajista Nikolai on ehtinyt tavata muun muassa Kiinan nykyisen presidentin Xi Jinpingin, Yhdysvaltain taannoisen presidentin Barack Obaman sekä paavi Franciscuksen ja tämän edeltäjän paavi Benedictuksen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Nikolai on viettänyt paljon aikaa, kuten valtioliittomaan presidentin pojan rooliin sopiikin. He ovat soittaneet yhdessä pianoa nelikätisesti, pelanneet jääkiekkoa, lasketelleet Sotshin rinteillä ja käyneet sytyttämässä tuohuksia Valamon luostarisaaren kirkossa.

Venäjän taannoiselta presidentiltä Dmitri Medvedeviltä Nikolai sai puolestaan lahjaksi kultaisen pistoolin ollessaan vasta viisivuotias.

Aljaksandr Lukashenkan kaikki kolme poikaa Dmitri, Nikolai ja Viktor kuvattiin juhlistamassa Valko-Venäjän itsenäisyyspäivää 3. heinäkuuta tänä vuonna.­

Moskovan voitonpäivän paraatissa kesäkuussa 2020 Nikolai Lukashenka nähtiin Punaisen torin vip-katsomossa Aljaksandr-isänsä kanssa.­

Kesällä Nikolai nähtiin Lukashenkan rinnalla Moskovassa voitonpäivän sotilasparaatissa vip-katsomossa. Kotimaassaan Nikolai osallistui puolestaan voitonpäivän juhlallisuuksiin yhdessä kahden isovelipuolensa kanssa.

Lukashenkan kaksi avioliitossa syntynyttä poikaa ovat jo täysi-ikäisiä. Molemmille heille on löytynyt vastuullisia tehtäviä Valko-Venäjän johdossa.

Viktor Lukashenka, 44, toimii isänsä avustajana turvallisuusasioissa ja hän istuu myös maan turvallisuusneuvostossa. Lisäksi hän on Valko-Venäjän Olympiakomitean varapuheenjohtaja.

Dmitri Lukashenka, 40, kuuluu niin ikään jäsenenä Valko-Venäjän Olympiakomiteaan. Lisäksi hän johtaa ”Presidentillisen urheiluklubin” toimintaa.

Nikolai Lukashenka pelaa jääkiekkoa isänsä tavoin.­

Valko-Venäjän valtataistelussa ei ole siten kyse pelkästään Lukashenkasta itsestään ja hänen vallastaan. Kyse on kokonaisesta perhedynastiasta ja heitä palvelemaan suostuneesta voimakoneistosta, jotka kaikki pelkäävät oman tulevaisuutensa puolesta, mikäli Lukashenka joutuisi jättämään paikkansa.

Vuonna 2016 Nikolai Lukashenka itse otti julkisuudessa ensi kertaa kantaa mahdolliseen vallanperimykseensä.

– Jos ollaan rehellisiä, en ehkä haluaisi ryhtyä presidentiksi, koska silloin tulee hyvin vaikea elämä. En ole varma, olisinko valmis siihen, tuolloin 12-vuotias Nikolai sanoi tv-haastattelussa.

Vaihtoehtoisiksi haaveiksi 12-vuotias Nikolai ilmoitti joko lääkärin tai sotilaan uran.