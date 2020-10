NYT: Kampanjaväki toivoi Trumpilta toisenlaista asennetta koronaan omakohtaisen kokemuksen jälkeen – toisin kävi

New York Timesin mukaan Donald Trumpin vaalikampanjan avustajat näkivät tämän sairaalaan joutumisessa mahdollisuuksia uusien äänestäjien houkuttelemiseen.

Koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia sairastava Yhdysvaltain presidentti Donald Trump palasi sairaalasta Valkoiseen taloon tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Hieman myöhemmin Trumpin Twitter-tilillä julkaistulla videolla näytettiin, kuinka presidentti kipusi helikopterilla saavuttuaan ensi töikseen dramaattisen musiikin säestämänä Valkoisen talon parvekkeelle.

Tilanteesta kuvattu uutisvideo on nähtävissä jutun yläosassa.

Parvekkeella hän tempaisi kasvoiltaan suojamaskin ja tunki sen taskuunsa salamavalojen välkkyessä. Toisella tilanteesta julkaistulla videolla Trump valisti amerikkalaisia, ettei heidän tulisi pelätä koronavirusta eikä antaa sen dominoida elämäänsä. Trump myös vakuutti kuulijoitaan, että nämä tulisivat voittamaan viruksen sen saadessaan, sillä käytettävissä ovat ”paras hoitolaitteisto ja parhaat lääkkeet”.

Trump poisti maskin kasvoiltaan Valkoisen talon parvekkeella sairaalasta palattuaan.­

– Meillä on maailman mahtavin maa. Palaamme töihin, palaamme etualalle. Johtajananne minun täytyi tehdä se. Tiedän, että siihen liittyy vaaroja, mutta minun täytyi tehdä se. Seisoin etulinjassa, johdin. Yksikään johtaja ei olisi jättänyt sitä tekemättä. Tiesin riskin ja vaarat, mutta se on okei. Mutta nyt olen paremmassa kunnossa ja ehkäpä myös immuuni, en tiedä, Trump sanoi videolla viitaten sairaalasta poistumiseensa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit häämöttävät jo vajaan kuukauden päässä. Trumpin ollessa vielä sairaalassa hänen kerrottiin jo hinkuvan takaisin kampanjoimaan sekä olevan valmis osallistumaan toiseen vaaliväittelyyn demokraattien Joe Bideniä vastaan 15. lokakuuta.

New York Timesin mukaan Trumpin kampanjaväki olisi kuitenkin toivonut presidentiltä toisenlaista lähestymistapaa koronavirukseen omakohtaisen kokemuksen jälkeen.

Bidenin etumatka Trumpiin nähden on kasvanut entisestään mielipidetiedusteluissa. Lehden lähteiden mukaan jotkut kampanjan työntekijöistä näkivät suotuisia mahdollisuuksia sen umpeen kuromiseen, kun Trump siirrettiin sairaalaan perjantaina veren happitason laskettua.

Avustajat julkaisivat Trumpista tämän sairaalassa ollessa useita kuvia ja videoita, joissa hän näytti työskentelevän.­

Avustajat odottivat, että viruksesta mahdollisesti nopeasti toivuttuaan Trump olisi voinut palata yleisön eteen myötätuntoisena ja omista kokemuksistaan puhuen, kuten esimerkiksi Britannian pääministerin Boris Johnsonin kohdalla on aiemmin nähty. Näin miljoonat saman kokeneet ja läheisiään menettäneet amerikkalaiset olisivat voineet samastua Trumpiin ja kääntää kelkkansa uurnilla hänen edukseen.

Trumpin koronatartunta oli kampanjalle takaisku, mutta se nähtiin kampanjaväen keskuudessa myös mahdollisuutena asennoitua virukseen uudelleen. Presidentin käytös on kuitenkin vesittänyt kampanjaväen haaveet.

Trumpin toimia ja puheita on ehditty jo kritisoida useammalta kantilta sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Koronavirukseen on maaliskuun puolivälin jälkeen Yhdysvalloissa kuollut yli 215 000 ihmistä, minkä vuoksi presidentin kehotuksia olla pelkäämättä tautia on karsastettu.

Trumpin oman lääkärin Sean Conleyn mukaan hoitotiimi voi huokaista ensi viikon alussa helpotuksesta, jos presidentin toipuminen etenee siihen mennessä hyvin.­

Presidenttinä Trump saa myös parasta mahdollista hoitoa, mutta vastaavaa on tuskin missään olosuhteissa luvassa rivikansalaisille, joista monet ovat esimerkiksi kokonaan vailla sairausvakuutusta.

Sosiaalisen median perusteella jotkut Trumpin kannattajista tuntuvat pitävän tätä jo täysin parantuneena, vaikka useat asiantuntijat ovat pitäneet tämän kotiuttamista liian varhaisena. Myös Trumpin oma lääkäri Sean Conley on sanonut hoitotiimin huokaisevan helpotuksesta vasta ensi viikon alussa, jos kaikki sujuu sinne asti toivotunlaisesti.

Oma lukunsa on presidentin itsensä muille aiheuttama tartuntavaara. Tähän mennessä positiivisen koronanäytteen on antanut ainakin 11 Trumpin hallinnon jäsentä sekä muuta lähipiiriläistä.

– Käytössä on korkean riskin strategia. Toivon, että presidentti ei kiiruhda takaisin kampanjavaihteelle – minkä hän haluaa tehdä ennen kuin paranee – ennen kuin he sanovat hänelle, että hän ei ole vaaraksi kenellekään muulle, Trumpin kampanjan tukikomitean neuvonantaja Ed Rollins sanoi New York Timesille.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä yli 7,5 miljoonaa koronavirustartuntaa. Virus on myös johtanut yli 215000 amerikkalaisen kuolemaan sekä aiheuttanut laajoja taloudellisia vahinkoja.­

Jo Trumpin ollessa sairaalassa häntä kritisoitiin muiden altistamisesta koronalle. Huomiota herätti tervehdyskierros, jonka Trump teki sairaalan ulkopuolelle leiriytyneille kannattajilleen autolla. Samassa, kemikaalihyökkäysten varalta ilmatiiviiksi rakennetussa autossa oli presidentin lisäksi kuljettaja ja salaisen palvelun agentti, jotka altistuivat virukselle.

Trumpin tiedetään jättäneen avustajiensa neuvot huomiotta useaan otteeseen aiemminkin.

– Vaikuttaa siltä, että kampanja ei ole keskustellut konseptistaan ehdokkaansa kanssa. Voisi toivoa, että vakavan terveyskriisin keskelle joutuneessa näkyisi hieman heräämistä tai hengellisyyttä, mutta hän vaikuttaa olevan siihen kykenemätön, kongressin edustajainhuoneen entisen puhemiehen Paul Ryanin entinen avustaja Brendan Buck kommentoi.

Buckin mukaan presidentin asenne voi kääntyä tätä vastaan poliittisesti, sillä vakava koronatilanne on jo ehtinyt tuhota eri tavoin miljoonien amerikkalaisten elämän. Hän piti huolestuttavana myös sitä, että ”puolet kansasta” ottaa esimerkkinsä suoraan Trumpilta.