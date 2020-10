Venäjältä vakava koronavaroitus: Syksystä tulee kevättä pahempi

Venäjän koronatartuntojen määrät ovat lähteneet huolestuttavaan nousuun. Tuorein päiväluku on 11 615, mikä on vain 41 tartuntaa vähemmän kuin kaikkien aikojen ennätys viime keväältä.

Venäjällä varoitetaan ihmisiä vaikeasta koronasyksystä ja -talvesta, joista näyttää olevan tulossa viime kevään tilannetta hankalampi.

Virologi Anatoli Altshtein sanoo uutistoimisto Ria Novostille, että tilanne Venäjällä on muuttumassa aiempaa pahemmaksi toisen aallon myötä.

– Me ylitämme keväiset ennätykset. Aallosta tulee ankarampi kuin oli silloin, Altshtein sanoi.

Altshteinin mukaan koronavirustartuntojen kääntyminen nousuun liittyy syksyyn, jolloin hengitystieinfektiot lisääntyvät normaalistikin. Hän arvioi, että tartuntamäärät jatkavat kasvuaan vielä jonkin aikaa, mikä jälkeen saavutetaan tasaantumisvaihe.

– On hyvin vaikea ennustaa, mutta arvioin, että vielä ainakin reilun kuukauden verran jatkuu tartuntojen määrän kasvu tai tasaantunut vaihe korkealla tartuntamäärien tasolla, hän sanoi Izvestijan mukaan.

Rospotrebnadzor-hyvinvointiviranomaisen alaisuudessa toimivan tutkimuslaitoksen varajohtaja Natalja Pshenitshnaja antoi omasta puolestaan niin ikään hieman erilaisen synkän arvion, kun hän puhui Venäjän virologian päivillä.

Tartuntatauteihin erikoistuneen Pshenitshnajan mukaan koronavirus tulee olemaan kaikesta päätellen Venäjän vaivana vielä ainakin seuraavat kaksi vuotta.

– Odotamme, että koronavirus säilyy varsin aktiivisena seuraavan kahden vuoden ajan ja sillä tulee olemaan aika ajoin kuumia tartuntapisteitä eri alueilla, hän sanoi Ria Novostin mukaan.

Ensihoidon työntekijät siirsivät potilasta Pietarissa maanantaina eritasoisiin suojaimiin pukeutuneina.­

Venäjän virallisten tilastojen mukaan tiistaina aamulla ilmoitettiin, että kuluneen vuorokauden aikana maassa oli todettu 11 615 uutta koronavirustartuntaa. Se on maan kaikkien aikojen toiseksi suurin päivittäinen luku. Viime toukokuussa yhtenä päivänä luku oli vielä sitäkin korkeampi eli 11 656 uutta tartuntaa vuorokaudessa.

Venäjällä on kaikkineen todettu tähän mennessä koko koronapandemian aikana 1 237 504 covid-19-tautitapausta. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity 21 663. Virallisten lukujen kattavuudesta esiintyy myös epäilyjä, sillä osa covid-19-taudeista on aiemmin kirjattu tavallisiksi keuhkokuumeiksi ja osa kuolemantapauksista on merkitty johtuneeksi jostain muusta perussairaudesta.

Venäjän oma koronarokote Sputnik V ei ole vielä laajassa käytössä, vaan sillä tehdään yhä kokeita. Lukuisat venäläiset poliitikot ja viranomaiset ovat kuitenkin jo ottaneet rokotteen ja myös presidentti Vladimir Putinin kerrotaan harkitsevan rokotteen ottamista.

Venäjän terveysministeri Mihail Murashko muistutti vastikään venäläisiä myös koronavirukseen liittyvien varotoimenpiteiden tärkeydestä. Hänen mukaansa maan pahin tilanne koronaviruksen suhteen on suurissa kaupungeissa.

Myös presidentti Putin muistutti koronaviruksen vaaroista. Hänen mukaansa Venäjä on nyt kuitenkin hyvin valmistautunut.

– Viruksen uhka ei ole vielä poistunut, se ei ole väistynyt, mutta me olemme valmiit kaikkiin mahdollisiin kehityskulkuihin, Putin vakuutti videokonferenssissa duuman kansanedustajille.

Moskovassa on otettu jo käyttöön uusia rajoituksia ihmisten liikkumisen suhteen. Koulujen syyslomat pidennettiin kahteen viikkoon, jotta tartuntojen määrän kasvua saataisiin hillittyä eivätkä koulussa käyvät lapset toisi mahdollisia tartuntoja muille perheenjäsenille.

Tiistaina tuli tietoon, että Moskova rajoittaa väliaikaisesti sekä koululaisten että yli 65-vuotiaiden tuettuja julkisen liikenteen matkoja. Näin pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmiset eivät liikkuisi tarpeettomasti julkisilla kulkuneuvoilla, kun heille ei ole tarjolla edullisia tai jopa ilmaisia matkoja.