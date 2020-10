Valkoisen talon viestintä on herättänyt spekulaatioita siitä, mikä on presidentti Donald Trumpin todellinen tila.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sairastuminen ja presidentin edustajien antamat lausunnot ovat viime päivinä herättäneet runsaasti kysymyksiä. Presidentin voinnista on ollut vaikea saada täsmällistä kuvaa, sillä hänen lääkärinsä ovat lehdistötilaisuuksissa jättäneet oleellisia asioita kertomatta.

1. Milloin tartunta paljastui?

Maanantain tiedotustilaisuudessa presidentin lääkäri Sean Conley ei esimerkiksi suostunut antamaan tietoja siitä, milloin presidentin koronavirustesti on viimeksi ollut negatiivinen.

Epäilyjä positiivisen testin kertomatta jättämisestä ovat herättäneet muun muassa tiedot siitä, että Trump olisi tiennyt positiivisesta pikatestituloksesta jo esiintyessään Fox News -kanavalla torstaina.

Presidentin tartunnasta kerrottiin myöhään torstai-iltana aikaa.

2. Miksi Trumpin keuhkojen tilasta ei kerrota?

Lääkärit eivät ole myöskään vastanneet kysymyksiin siitä, mitä presidentin keuhkokuvat ovat paljastaneet koronataudin mahdollisesti aiheuttamista vaurioista.

Esimerkiksi lauantain lehdistötilaisuudessa Conley kertoi, ettei Trump tarvitse lisähappea. Yhdysvaltalaismediat saivat kuitenkin selville, että presidentille oli annettu perjantaina lisähappea ennen kuin hänet kuljetettiin sairaalaan.

Conley vahvisti tämän tiedon sunnuntain lehdistötilaisuudessa ja kertoi Trumpin veren happitasojen alentuneen hetkellisesti ensin perjantaina ja sitten lauantaina. Hän sanoi, ettei ollut kertonut asiasta aiemmin, koska halusi kuvastaa lääkintätiimin valoisaa käsitystä tilanteesta.

Conley ei kertonut, kuinka alas Trumpin happitasot olivat alimmillaan laskeneet. Kun häneltä tivattiin, olivatko happitasot menneet alle 90:n, hän vastasi että lukema ei käynyt lähellä 80:tä.

Conleyn mukaan Trumpin keuhkoissa ei ole havaittu suurta kliinistä huolta aiheuttavia löydöksiä. Conley ei ole kuitenkaan tarkemmin suostunut avaamaan asiaa.

3. Samoja lääkkeitä kuin vakavasti sairaille?

Suurta ihmetystä herätti myös Conleyn lausunto siitä, että presidentille oli annettu deksametasonia. Lääkettä annetaan yleensä vain vaikeaan taudinkuvaan sairastuneille, joilla on keuhko-oireita.

Deksametasoni on kortisonityyppinen lääke, jonka on osoitettu vähentävän koronapotilaiden kuolleisuutta noin 20 prosenttia.

Lieväoireisille koronapotilaille deksametasonia ei suositella käytettäväksi.

– Kortisonit heikentävät immuunipuolustusta, ja kun immuunipuolustus on ylikierroksilla, kuten vakavassa koronasairaudessa tapahtuu, silloin deksametasoni auttaa. Mutta jos deksametasonia käytetään liian aikaisin, voi olla riski, että korona hyökkää pahemmin. Eli ajoitus on tässä tärkeä. Missä se ajoitus prikulleen on, sitä ei aina ole helppo sanoa, kertoo Helsingin yliopiston kliinisen epidemiologian dosentti, urologian professori Kari Tikkinen STT:lle.

” Deksametasoni on aikoa kova merkki. Se on pääosin varattu tehohoidossa olevien potilaiden tai ventiloitujen potilaiden käyttöön.

Tartuntatautilääkäri Krutika Kuppalli kyseenalaisti Twitterissä sen, että Trump olisi viety sotilassairaalaan ”varotoimenpiteenä”. Kuppallin mukaan presidentille annettuja lääkkeitä annetaan henkilölle, joka on todennäköisesti hyvin sairas.

Myös esimerkiksi NBC Newsin kommentaattori, keuhkolääkäri Vin Gupta kyseenalaisti Trumpin tilasta kerrotut tiedot.

– Deksametasonia, remdesiviiriä ja kokeellista vasta-ainecocktailia ei anneta presidentille happisaturaatioiden ”notkahtaessa” ellei kyse oli covid-19-taudin keuhkokuumeesta. Mitä hänen keuhkokuvansa kertoo? Amerikkalaiset ansaitsevat perustiedot presidentistään, Gupta twiittasi.

– Deksametasoni on aika kova merkki. Se on pääosin varattu tehohoidossa olevien potilaiden tai ventiloitujen potilaiden käyttöön – joskus sellaisille, jotka saavat lisähappea, epidemiologi Eric Feigl-Ding puolestaan twiittasi.

4. Ajelu sairaalan edustalla?

Trump aiheutti sunnuntaina kohun, kun hän kävi Walter Reed -sairaalan ulkopuolella tervehtimässä kannattajiaan.

Saman sairaalan lääkäri tyrmistyi tapahtuneesta.

Walter Reed -sairaalassa työskentelevä lääkäri ja George Washington Universityn apulaisprofessori James Philips kritisoi voimakkaasti sitä, että hoidossa oleva presidentti kävi autolla sairaalan ulkopuolella. Hän muistutti, että autossa olleilla muilla henkilöillä on riski saada koronavirus.

– Jokainen autossa ollut joutuu nyt karanteeniin 14 päiväksi. He voivat sairastua. He voivat kuolla. Poliittisen teatterin takia.

Trumpia hoitavien lääkäreiden lausunnot ovat aiheuttaneet hämmennystä.­

5. Editoitu video?

Trump julkaisi viikonloppuna neliminuuttisen videon, jolla hän vakuutti voivansa jo paremmin. Video ei hälventänyt kuitenkaan epäilyksiä, joiden mukaan presidentin terveydestä ei kerrottaisi koko totuutta.

Epäilykset herätti yksi tietty kohta. Trumpin hartiat kohoavat, ja ilme muuttuu kesken virkkeen, kuin hän alkaisi yskiä tai pidättelisi hikkaa.

Presidentti Donald Trump lähetti terveisiä sairaalasta videon välityksellä.­

Muun muassa video­analyysejä tehnyt Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn professori Joni Kämäräinen pitää selvänä, että videota on editoitu.

– Kyllä se näyttää sille, että siitä on pätkäisty vähäsen. Se on tehty niin amatöörimäisesti. Kaikki näkee, että joko se (Trump) tekee videossa jotain erikoista tai yskäisee, mikä on sitten editoitu pois, Kämäräinen sanoo IS:lle.

Hänen arvionsa mukaan editointi on saatettu tehdä jopa tarkoituksella amatöörimäisesti.

– Aikaa käyttämällä sen editoinnin olisi saanut paljon siistimmäksi. Mutta, kun se on noin tehty, niin ehkä sitten on haluttukin, että jos siitä on kohu noustakseen, niin nouskoon. Ei sitä ole hirveän hyvin yritetty tehdä, Kämäräinen sanoo.

– Voi olla siis niin, että jos joku alkaa sanomaan, että tätä on editoitu, niin sitten todetaan, että niin on, Kämäräinen jatkaa.

6. Allekirjoitti tyhjän paperin?

Valkoinen talo julkaisi sunnuntaina kuvia presidentistä, jonka kerrottiin tekevän töitä Walter Reedin sotilassairaalassa.

Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin kuitenkin kuvia, joissa Trump vaikuttaa allekirjoittavan tyhjää paperia.