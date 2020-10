Kommentti: Vertailukohdat Trumpin tilanteelle pitää hakea entisaikojen Kremlistä

Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, missä kunnossa presidentti lopulta on, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Kun Donald Trumpilla todettiin koronavirustartunta, hänen lähipiiriinsä iski paniikki.

Vaaleihin oli jäljellä reilu kuukausi, ja pillit piti laittaa pussiin kampanjan päähenkilön osalta. Innostava MAGA-symboli joutui sairaalaan ja pitkään karanteeniin pois parrasvaloista. Koko maa puhui taas vain koronasta, mikä oli laiminlyönneistä ja vähättelystä syytetylle ehdokkaalle pahin mahdollinen kauhukuva, itse taudista puhumattakaan.

Maskiton ja turvavälitön Trump oli kompastunut omaan ansaansa.

Mitä sellaisessa tilanteessa tehdään?

Kun luovuttaminen ei ole vaihtoehto, poliittisilla strategeilla on käytettävissä ainoastaan yksi mahdollisuus: mietitään miten tästä voitaisiin vielä selvitä ja ehkä jopa kaivaa irti jotain positiivista kampanjan kannalta.

Jos Donald Trumpista tulisi maailman nopeimmin koronasta toipunut ylipainoinen 74-vuotias, ehkä jotain voisi vielä olla pelastettavissa.

Donald Trumpin koronatartunta ei mitä todennäköisimmin ole huijaus, mutta sellainen saattaa tapahtua parhaillaan silmiemme edessä.

Vain lääkärien sana

Valkoisen talon ja presidentin lääkärin tiedotus Trumpin terveydentilasta on tähän asti ollut lievästi sanottuna sekavaa.

Sanomisia on jouduttu korjailemaan ja kaikkea ei kerrota. Potilaan edistystä on kuitenkin hehkutettu kuin pohjoiskorealaisissa uutisissa. Tämä tyyli on Trumpin hallinnolle muutenkin tyypillistä, ja nyt sama on onnistuttu ulottamaan myös presidentilliseen lääketieteeseen.

Seurauksena on se, että kukaan ulkopuolinen ei tiedä, missä kunnossa presidentti lopulta on.

Sitten hänet siirretään Valkoiseen taloon, jossa ulkopuolisia silmiä ei ole läheskään yhtä paljon kuin Walter Reed -sairaalassa.

Lähimmät vertailukohdat tilanteelle pitää hakea entisaikojen Kremlistä.

Epäilemättä presidentti saa edelleen parasta mahdollista hoitoa. Tosin sekään ei ole selvää, mitä hoitoa hän lopulta saa. Virallisten lausuntojen mukaan Trumpiin on pumpattu lääkkeitä niin paljon että niillä norsukin kaatuisi, mutta hoidoista on vain lääkärien sana. Trumpin kohdalla on aiempia todisteita, että lääkäreihinkään ei voi luottaa.

Asiantuntijat ovat olleet pessimistisiä erilaisten mainittujen hoitojen hyödyllisyydestä. Mutta Trumpin lukuisista lääkkeistä kertominen luo ainakin sen kuvan, että koko maa taistelee koronaa vastaan tehokkaasti, kun näin monta lääkettäkin on jo olemassa. Kuinka sopivaa presidentin kannalta.

Nopeasti takaisin

Korostettakoon, että ei ole mitään todisteita, että Trump ei kykenisi johtamaan maataan tällä hetkellä.

Kaikesta kuitenkin näkee ja kuulee, että Trumpin ja hänen lähipiirinsä ainoa tavoite tällä hetkellä on jatkaa mahdollisimman pian niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kiirehtiä minimoimaan tappiot seurauksista välittämättä.

On vaalikampanja vedettävänä. Pitää nopeasti keksiä kansalle jotain muuta ajateltavaa kuin korona, koska se ei vaaleissa pure. On myös yksi tuomarin valinta läpivietävänä. Sen merkitys on ehkä suurempi kuin minkään muun, koska se voi vaikuttaa vaaleihin ja Trumpin sekä hänen puolueensa asemaan tulevaisuudessa.

Trumpin ensimmäisen presidenttikauden loppu on jo ollut monella rintamalla viivytystaistelua. Hän on onnistunut juristien avulla viivyttämään verotietojensa antamista tutkijoille ainakin vaalien yli. Hänen liiketoimiensa ja viranhoitonsa esteellisyyksien tutkinta menee myös vaalien yli. Moni hänen viime vaalien aikainen vaalilupauksensakin toteutuu vasta vaalien jälkeen – sitten kun hän on voittanut.

Kuinka sopivaa olisikaan, jos myös totuus presidentin terveydestä selviäisi vasta vaalien jälkeen.

Toivottavasti hän on oikeasti menossa parempaan päin. Vaikka olisikin, silti hän riskeeraa parhaillaan sekä omansa että kaikkien lähellä olevien terveyden järjettömällä tavalla. Totuutta hänen kunnostaan ja riskeistä on vaikea tietää, kun mitään testituloksia ei julkaista.

Lähipäivinä odotettavissa on kulissien takaa yleisölle tarjoiltu Trump-show, jota presidentti ryydittää impulsiivisilla tempauksillaan.

Ennen vaaleja on kuitenkin vielä pari todellista tsekkauspistettä. Jos presidentti ilmestyy vaaliväittelyihin ensi viikolla tai sitä seuraavalla tai palaa muuten vaalikiertueelle, kansalla on mahdollisuus tehdä itse arvionsa hänen tilastaan.

Jos hän ei ilmesty, kukin voi tehdä johtopäätöksensä.

Jos hän ilmestyy ja on kuin entisensä, silloin moni varmasti palaa ihmettelemään, että oliko hänellä sitä virusta loppujen lopuksi ollenkaan.