Yhdysvaltain terveysviraston Fauci CNN:lle: Trumpin vointi voi vielä heikentyä

Presidentin voinnista on ollut vaikea saada täsmällistä kuvaa, sillä hänen lääkärinsä ovat lehdistötilaisuuksissa jättäneet oleellisia asioita kertomatta.

Yhdysvaltain terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci arvioi CNN:lle, että koronavirustartunnan saaneen maan presidentti Donald Trumpin vointi voi tehdä vielä täyskäännöksen.

Fauci ei ole osallistunut Trumpin hoitoon. Hän kuitenkin sanoo, että yleisesti viruspotilaiden vointi saattaa muuttua, vaikka potilas olisikin jo voinut paremmin.

Trump kotiutettiin maanantaina paikallista aikaa Valkoiseen taloon. Hän vietti kolme yötä sairaalassa koronavirustartunnan takia.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronavirustartunnasta kerrottiin julkisuuteen varhain perjantaina, minkä jälkeen media on pelannut tietynlaista kissa ja hiiri -leikkiä Valkoisen talon ja Trumpia hoitavien lääkäreiden kanssa.

Presidentin voinnista on ollut vaikea saada täsmällistä kuvaa, sillä hänen lääkärinsä ovat lehdistötilaisuuksissa jättäneet oleellisia asioita kertomatta.

Lääkärit eivät ole vastanneet kysymyksiin siitä, milloin Trump on viimeksi antanut negatiivisen koronanäytteen tai mitä presidentin keuhkokuvat ovat paljastaneet koronataudin mahdollisesti aiheuttamista vaurioista.

Esimerkiksi lauantain lehdistötilaisuudessa Valkoisen talon lääkäri Sean Conley kertoi, ettei Trump tarvitse lisähappea. Yhdysvaltalaismediat saivat kuitenkin selville, että presidentille oli annettu perjantaina lisähappea ennen kuin hänet kuljetettiin sairaalaan.

Conley vahvisti tämän tiedon sunnuntain lehdistötilaisuudessa ja kertoi Trumpin veren happitasojen alentuneen hetkellisesti ensin perjantaina ja sitten lauantaina. Hän sanoi, ettei ollut kertonut asiasta aiemmin, koska halusi kuvastaa lääkintätiimin valoisaa käsitystä tilanteesta.

Conley ei kertonut, kuinka alas Trumpin happitasot olivat alimmillaan laskeneet. Kun häneltä tivattiin, olivatko happitasot menneet alle 90:n, hän vastasi että lukema ei käynyt lähellä 80:tä.

Deksametasonin teho riippuu taudin vakavuudesta

Kysymyksiä on herättänyt myös Trumpin lääkärien ilmoitus siitä, että presidentille annetaan remdesivirin ja lääkeyhtiö Regeneronin kokeellisen vasta-ainecocktailin ohella deksametasoni-nimistä steroidia.

Deksametasoni on kortisonityyppinen lääke, jonka on osoitettu vähentävän koronapotilaiden kuolleisuutta noin 20 prosenttia.

Lieväoireisille koronapotilaille deksametasonia ei suositella käytettäväksi.

– Kortisonit heikentävät immuunipuolustusta, ja kun immuunipuolustus on ylikierroksilla, kuten vakavassa koronasairaudessa tapahtuu, silloin deksametasoni auttaa. Mutta jos deksametasonia käytetään liian aikaisin, voi olla riski, että korona hyökkää pahemmin. Eli ajoitus on tässä tärkeä. Missä se ajoitus prikulleen on, sitä ei aina ole helppo sanoa, kertoo Helsingin yliopiston kliinisen epidemiologian dosentti, urologian professori Kari Tikkinen.

Trump on saanut lääkäreidensä mukaan lisähappea kertaalleen.

– Lisähapen aloituskaan ei ole mustavalkoinen asia, siihen vaikuttaa monta asiaa. On myös potilaita, jotka tarvitsevat vain lyhytaikaisesti lisähappea, Tikkinen sanoo.

Autotempaus sai kritiikkiä

Tikkisen mukaan Trumpin kohdalla kotiuttaminen sairaalasta ei tarkoita samaa kuin tavallisen kansalaisen kohdalla.

– Hänethän voidaan kotiuttaa huonommassakin kunnossa, koska Valkoiseen taloon voitaneen perustaa vaikka teho-osasto. Hoitoon on kerätty taitavia ja osaavia lääkäreitä ja hoitajia. Mutta se ei valitettavasti välttämättä takaa parasta hoitoa, koska voivat ylihoitaa, kun pelkäävät niin kovasti alihoitoa.

Trump kohautti sunnuntaina käymällä lyhyesti sairaalan ulkopuolella autosaattueessa. Presidentti vilkutti sairaalan ulkopuolella odottaneille kannattajilleen autosta maski kasvoillaan, minkä jälkeen hän palasi sairaalaan.

Trump kertoi halunneensa järjestää yllätyksen uskollisille tukijoilleen. Tempaus sai paljon kritiikkiä, sillä kaikki Trumpin kanssa samassa autossa olleet joutuvat kahden viikon karanteeniin.