Presidentti Donald Trump on lähtenyt sairaalasta

Trump viipyi sairaalassa kolme yötä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt Walter Reedin sotilassairaalasta palatakseen Valkoiseen taloon, kertovat useat mediat. Hän poistui sairaalasta Suomen aikaa puoli kahden jälkeen aamuyöllä.

Presidenttiä on hoidettu sairaalassa koronavirustartunnan takia. Trump viipyi sairaalassa kolme yötä.

Uutiskanava CNN:n kuvailun mukaan Trump käveli puku päällä pois sairaalasta, vilkutti lähtiessään lehdistölle ja nosti peukalot pystyyn. Presidentillä oli poistuessaan maski kasvoillaan.

Presidentti tviittasi aiemmin maanantaina, että hänet kotiutettaisiin saman päivän aikana.

Presidentin koronavirustartunnasta kerrottiin varhain perjantaiaamuna paikallista aikaa. Hän on saanut sairaalahoitoa. Valkoinen talo on viestinnällään pyrkinyt näyttämään Trumpin hyväkuntoisena, mutta hänen epäillään olleen huonommassa kunnossa kuin on annettu ymmärtää.

Trump Twitterissä: Palaan pian kampanjoimaan

Ennen sairaalasta lähtemistä Trump kertoi Twitterissä palaavansa pian kampanjoimaan.

Trumpin vaalikampanjasta on kerrottu, että presidentin aie on osallistua 15. lokakuutta järjestettävään vaaliväittelyyn. Kampanjasta todetaan kuitenkin, että lääkärit tulevat päättämään paljon presidentin liikkumisesta. Asiasta kertoo muun muassa CBS News.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit alle kuukauden päästä.