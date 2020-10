Näin Trumpin terveydentila on aiemmin kuohuttanut: lääkärin­lausunto limusiinissa, kasvoi oudosti pituutta...

Trumpin terveystiedot ovat olleet niukkoja ja niihin on liittynyt epäselviä lausuntoja aiemminkin.

Koronavirukseen sairastuneen presidentti Donald Trumpin terveydentilasta on viime viikonlopun aikana esitetty niin ristiriitaisia tietoja, että Yhdysvalloissa on ryhdytty epäilemään virallisten lausuntojen totuudenmukaisuutta.

Presidentin lääkäri Sean Conley myönsi itsekin sunnuntaina, että ei ollut kertonut kaikkea aiemmassa lausunnossaan, koska oli halunnut painottaa myönteistä kehitystä vaikean perjantain jälkeen.

Tämä nostatti vastalauseita, ja jotkut ulkopuoliset asiantuntijat ovat jopa vaatineet nähtäville Trumpin keuhkokuvia ja tarkempia tutkimustuloksia, jotta hänen tilastaan saataisiin varmuus.

Lääkäri Sean Conley piti lauantaina tiedotustilaisuuden presidentin terveydestä. Pian sen jälkeen presidentin henkilöstöpäällikkö Mark Meadows (takana) antoi hyvin erilaisen kuvan tilanteesta edellisenä päivänä.­

Mikäli Trumpin tilanne huononisi tai hän olisi voimakkaasti lääkitty, hänen pitäisi periaatteessa siirtää vastuu virkatehtävistään väliaikaisesti varapresidentti Mike Pencelle. Trumpin uskotaan olevan haluton sellaiseen, koska se voisi olla poliittisesti hankalaa lähestyvien vaalien takia.

Lääkärintodistus limusiinissa

Epäilyjä pönkittää myös se, että Trumpin terveydentilasta on aiemminkin esitetty kaunisteltuja tietoja ja jopa väitettyjä valheita.

Trumpin terveys nousi ensi kertaa puheenaiheeksi vuonna 2015, kun hän oli ilmoittautunut presidenttikisaan ja häneltä alettiin penätä lääkärintodistusta. Hän oli tuolloin 69-vuotias.

Joulukuussa 2015 Trump julkaisikin henkilökohtaisena lääkärinään toimineen Harold Bornsteinin kirjoittaman vajaan sivun mittaisen lausunnon, joka päättyi mahtipontiseen ilmaisuun.

– Valituksi tullessaan herra Trump olisi tervein henkilö, joka on koskaan valittu presidentiksi.

Trumpin aiempi henkilökohtainen lääkäri New Yorkissa oli Harold Bornstein.­

Kirje herätti tuoreeltaan epäilyksiä. Vahvistus niille saatiin kuitenkin vasta vuonna 2018, kun Bornstein myönsi CNN:lle Trumpin sanelleen kirjeen pääosiltaan hänelle. Se oli kirjoitettu pikavauhtia Trumpin limusiinissa tämän odottaessa.

Bornsteinin kirjeen yksityiskohtia muun muassa Trumpin verenpaineesta ja lääkityksestä ei ole kyetty vahvistamaan mutta ei myöskään kiistämään. Trumpin presidenttikauden ensimmäinen virallinen terveystarkastus vahvisti kuitenkin sen, että hän on esimerkiksi kärsinyt kohonneesta kolesterolista ja saanut sitä alentavaa lääkitystä. Se on on ylipainon ohella ainoa kiistaton tieto Trumpin terveysongelmista.

Trump kävi Walter Reedin keskussotilassairaalassa ensimmäisessä terveystarkastuksessaan vasta vuosi presidenttikautensa alkamisen jälkeen. Tuolloin presidentin lääkärinä toimineelta Ronny Jacksonilta kysyttiin, miten on mahdollista, että tunnetusti hampurilaisiin mieltynyt yli seitsenkymppinen presidentti voi olla niin terve kuin häntä oli kuvailtu.

– Hänellä on erinomaiset geenit, Jackson tokaisi.

Lääkärin hehkutus herätti jälleen epäilyjä. Ne ovat ajan myötä vain lisääntyneet, kun Trump ensin ajoi Jacksonia veteraaniasioiden ministeriksi ja sittemmin ilmaisi tukensa, kun Jackson ensi vaaleissa pyrkii kongressiin.

Presidentti Trump saapui ensimmäiseen viralliseen terveystarkastukseensa tammikuussa 2018.­

Kasvoiko Trump pituutta?

Kyseiseen terveystarkastukseen sisältyi myös kummallisuus, jota ei missään vaiheessa ole kyetty todistamaan valheeksi, mutta jota on epäilty vilunkipeliksi.

Tarkastuksen mukaan Trump oli kuusi jalkaa kolme tuumaa eli 190,5 senttiä pitkä ja painoi 239 paunaa eli 108,4 kiloa. Näillä luvuilla hän jäi painoindeksiltään juuri ja juuri alle rajan, jota Yhdysvalloissa pidetään lääketieteellisesti liikalihavuuden rajana.

Ihmetystä herätti se, että kaikkien aiempien tietojen mukaan Trump olisi kuusi jalkaa kaksi tuumaa pitkä, eli 188 senttiä. Peukaloitiinko pituutta painoindeksin alentamiseksi?

Presidentin lääkäri Ronny Jackson kertoi terveystarkastuksen tuloksista Valkoisessa talossa tammikuussa 2018.­

Trump tuskin on kasvanut tuuman verran presidenttinä eikä tuuman virhe mittauksessakaan kuulosta todennäköiseltä. Trumpista on myös löydetty kuvia joissa hän seisoo kuusi jalkaa kolme tuumaa pitkien henkilöiden vieressä ja on näitä lyhyempi.

Myös vuonna 2019 tehdyssä terveystarkastuksessa sama pituus säilyi virallisissa papereissa, mutta nyt Trump oli lihonut hieman, jolloin hänet luokiteltiin liikalihavaksi.

Äkillinen sairaalakäynti

Kolmas epäilyttävä episodi sai alkunsa viime marraskuussa, kun Trump yllättäen kävi Walter Reedissa viikonloppuna ennen kiitospäivää. Kyseessä kerrottiin olleen presidentin vuosittaisen terveystarkastuksen aloitus, jota oli aikaistettu, koska vaalivuosi 2020 olisi niin kiireinen.

Epäilyksiä herätti jo tuolloin se, että käyntiä ei ollut merkitty Trumpin kalenteriin, kuten aiemmin oli ollut tapana eikä siitä kerrottu etukäteen muutenkaan.

Käynnistä nousi kohu syyskuussa, kun New York Timesin toimittaja Michael Schmidt väitti lähteisiinsä nojaten kirjassaan, että varapresidentti Mike Pence olisi asetettu valmiuteen Trumpin visiitin ajaksi.

Valkoinen talo on julkaissut kuvan, jonka presidentti Trumpin kerrottiin olleen kokouspuhelussa Walter Reedin sotilassairaalassa.­

Trump reagoi kohuun kiistämällä twiiteissään kolmeen kertaan, ettei hän ollut saanut mitään ”minikohtauksia”, kuten oli väitetty. Myös lääkäri Sean Conley kiisti ”mediassa esitetyt” väitteet kohtauksista lausunnossaan.

Sen paremmin Schmidtin kirjassa kuin missään luotettavana pidetyssä mediassakaan ei ollut esitetty mitään väitteitä ”minikohtauksista”, joilla viitataan tilapäisiin verenkiertohäiriöihin aivoissa. Trump ja hänen lääkärinsä vaikuttivat reagoineen pelkästään sosiaalisessa mediassa esitettyihin spekulaatioihin.

Presidentin ajoissa aloitetun terveystarkastuksen tuloksista kerrottiin virallisesti julkisuuteen vasta helmikuussa 2020.

Tiedot olivat niukempia kuin edellisenä vuonna eivätkä sisältäneet esimerkiksi erillisiä koetuloksia, joita presidentti Barack Obaman aikana oli ollut tapana julkaista. Toisaalta on huomautettu, että mikään laki ei säätele, missä määrin presidentin terveystietoja pitäisi tuoda julkisuuteen.