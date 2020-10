McEnany on jo 11. Trumpin kanssa tekemisissä ollut henkilö, jolla on todettu koronavirus lyhyen ajan sisällä.

Trumpin lehdistösihteeri Kayleigh McEnanylla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoo itse saaneensa positiivisen testituloksen. Hän kertoo, että hänet on testattu päivittäin torstaista alkaen ja tulos on tähän saakka ollut negatiivinen.

– Maanantaiaamuna sain positiivisen tuloksen, mutta minulla ei ole oireita, McEnany sanoo lausunnossaan.

McEnany sanoo, että Valkoisen talon lääkintätiimin mukaan lehdistön edustajia ei ole altistunut koronavirukselle. McEnany aloittaa ohjeiden mukaisen karanteenin, jonka tulee Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan kestää vähintään kymmenen päivää. McEnany työskentelee karanteeniajan etänä.

Presidentti Trump on ollut viime päivät sairaalassa saamassa hoitoa viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin mutta voi tiettävästi jo paremmin. Trumpin odotetaan ilmoittavan piakkoin, palaako hän töihin vai pysyykö hän sairaalahoidossa.

McEnany on jo 11. henkilö Trumpin kanssa tekemisissä ollut henkilö, jolla on todettu koronavirus lyhyen ajan sisällä. Presidentti Trumpin sairastumisesta tiedotettiin perjantaina, ja hänen neuvonantajansa Hope Hicksillä todettiin tartunta torstaina.