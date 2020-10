Venäläistä koronarokotetta aletaan testata Venezuelassa – presidentin poika mukana testiryhmässä

Venezuelassa parituhatta ihmistä on mukana Sputnik-rokotteen testeissä.

Venezuelan presidentin Nicolas Maduron poika ottaa osaa venäläisen Sputnik-koronarokotteen testeihin. Presidentin mukaan hänen poikansa Nicolas Ernesto Maduro Guerra, 30, halusi itse mukaan testiryhmään.

Myös Maduron sisar on liittynyt testiryhmään.

Venezuelaan saatiin perjantaina erä venäläistä rokotetta, ja noin 2 000 ihmisen on määrä ottaa osaa testeihin.

– Kun kaikki tieteelliset ja kliiniset kokeet on saatu valmiiksi, vuorossa ovat vapaaehtoiset rokotukset. Heti kun laajat rokotukset alkavat, tulen myös itse ottamaan rokotuksen, Maduro sanoi.

Venäjän mukaan erittäin nopeasti kehitettyä Sputnik-rokotetta on jo testattu yli 40 000 ihmisellä. Länsimaat ovat epäilleet venäläistutkijoiden oikaisseen rokotteen testivaiheessa. Venäjän mukaan syytökset ovat perusteettomia ja niillä pyritään ainoastaan halventamaan maan tutkijoita.

Venezuelan mukaan maassa on kuollut 653 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 23. Suomessa vastaava luku on 62.

Venezuelan oppositio ja ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet lukuja aivan liian pieniksi.