Lääkäri tyrmistyi, kun Trump lähti sairaalasta ulos autossa

Koronaan sairastunut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kävi sunnuntai-iltana Walter Reed -sairaalan ulkopuolella tervehtimässä kannattajiaan. Saman sairaalan lääkäri tyrmistyi tapahtuneesta.

Walter Reed -sairaalassa työskentelevä lääkäri ja George Washington Universityn apulaisprofessori James Philips kritisoi voimakkaasti sitä, että hoidossa oleva presidentti kävi autolla sairaalan ulkopuolella. Hän muistutti, että autossa olleilla muilla henkilöillä on riski saada koronavirus.

Philips avautui asiasta tuoreeltaan Twitterissä sunnuntai-iltana. Hän piti autoajelua tarpeettomana.

– Jokainen autossa ollut joutuu nyt karanteeniin 14 päiväksi. He voivat sairastua. He voivat kuolla. Poliittisen teatterin takia.

Koronatartunnan saanut presidentti vilkutti kannattajilleen autosta maski kasvoillaan. Pian presidentti palasi sairaalaan.

Vain hetkeä ennen ajelua Trump julkaisi Twitterissä videon, jolla hän kertoi tekevänsä ”pienen yllätysvierailun” sairaalan ulkopuolella olevien kannattajien luokse.

– Ajattelin, että teemme myös pienen yllätyksen kaduilla oleville patriooteille. He ovat olleet ulkona pitkään, ja heillä on Trump-lippuja. He rakastavat maatamme. En aio kertoa muille kuin teille, että aion tehdä pienen yllätysvierailun, Trump sanoi videolla.

Videolla Trump kertoi myös oppineensa paljon koronaviruksesta.

– Olen oppinut paljon covidista, hän sanoi.

– Tämä on todellinen koulu. Tämä ei ole luetaan kirjoja -koulu.

Presidentin Twitter-tilillä julkaistuilla videolla hän kiitti myös sairaalan henkilökuntaa. Videolla esiintyvä Trump vaikuttaa hyvinvoivalta.

Aiempien arvioiden mukaan Trump saattaisi päästä maanantaina pois sairaalahoidosta.