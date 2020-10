Lääkäri paljasti, että Trumpille on annettu deksametasonia – lääkkeen antaminen herätti välittömästi ihmetystä

Trumpin happitasot ovat pudonneet kahdesti ja hänelle on annettu deksametasonia. Lääkkeen antaminen herätti tuoreeltaan ihmetystä.

Yllä olevalta videolta voit katsoa koosteen Trumpia hoitavien lääkärien sunnuntai-iltana pitämästä tiedotustilaisuudesta.

Presidentti Donald Trumpia hoitava lääkäri Sean Dooley kertoi sunnuntaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Trumpin tilanne on tällä hetkellä hyvä, eikä presidentillä ole enää kuumetta.

Toinen lääkäri Brian Garabaldi sanoi, että Trump voitaisiin kotiuttaa Valkoiseen taloon mahdollisesti jo maanantaina.

Kolmas lääkäri Sean Conley kertoi kuitenkin, että Trumpin happitasot laskivat viikonlopun aikana kahdesti. Conley vahvisti, että Trumpille annettiin lisähappea perjantaina. Lääkäri paljasti myös, että Trumpille on annettu deksametasonia. Lääkkeen antaminen herätti tuoreeltaan ihmetystä siitä, mikä Trumpin todellinen kunto on ollut ja on.

Lääkettä annetaan nimittäin yleensä vain vaikeaan taudinkuvaan sairastuneille, joilla on keuhko-oireita. Conleyn mukaan Trumpin keuhkoissa ei ole havaittu suurta kliinistä huolta aiheuttavia löydöksiä.

Ihmettelyn nosti esille seuranta-artikkelissaan muun muassa The Guardian -lehti. Lehti huomioi esimerkiksi tartuntatautilääkäri Krutika Kuppallin kriittissävyiset twiitit.

Kuppalli pohtii ajatusta siitä, miten Trump voitaisiin kotiuttaa mahdollisesti jo maanantaina, kun huomioidaan hänen saamansa lääkkeet, joiden mukana on muun muassa deksametasonia ja kokeellista viruslääkettä remdesiviiriä. Hänen mielestään tilanne ei vaikuttanut sille, että Trump oltaisiin viety Walter Reedin sotilassairaalaan ”varotoimenpiteenä”. Hänen mielestään Trumpille annettuja lääkkeitä annetaan henkilölle, joka on todennäköisesti hyvin sairas.

Myös tiedetoimittaja Kai Kupferschmidt huomioi maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksen, jonka mukaan deksametasonia kuuluisi antaa vain potilaille, joilla on vaikea ja kriittinen koronatartunta.

Oxfordin yliopiston tutkimuksessa kävi jo kesäkuussa ilmi, että deksametasoni auttaa covid-19-taudin vakaviin hengitystietulehduksen oireisiin. Tässä tutkimuksessa steroidilääkitys vähensi kolmanneksella hengityskoneessa hoidettujen potilaiden kuolemia.

Kuppalli totesi myös, että steroidien käyttö voi aiheuttaa potilaalle melko todennäköisesti myös hourailua ja sekavaa oloa. Deksametasoni kuuluu steroideihin. Kuppalli ihmettelikin, miksei varapresidentti Mike Pence ottanut hoitaakseen Trumpin tehtäviä väliaikaisesti.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan deksametasoni on vahva steroidi, jolla on merkittäviä haittavaikutuksia. Se ei ole mikään itsehoitolääke.

”On tärkeää ettei deksametasonia tai muitakaan steroideja aleta käyttämään COVID-19 hoitoon muilla kuin sairaalapotilailla”, kommentoi Fimea verkkosivuillaan kesäkuussa julkaistua Oxfordin tutkimusta.

Duodecimin terveyskirjasto kertoo deksametasonin haittavaikutuksista näin: ”Pitkäaikainen suurehkojen annosten käyttö voi aiheuttaa mm. kasvojen pyöristymistä, ihon ohenemista, haavojen paranemisen hitautta, lihasheikkoutta, luuston haurastumista, mielentilan muutoksia, mahahaavaa sekä silmän- tai verenpaineen kohoamista.”