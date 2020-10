Twitterissä epäillään, että Trumpin videosta poistettiin yskimistä. Suomalainen asiantuntija pitää selvänä, että videota on editoitu.

Presidentti Donald Trumpista sairaalassa julkaistu video on herättänyt epäilyksiä, että videota on editoitu tilanteen kaunistelemiseksi.

Koronavirustaudista kärsivä Trump julkaisi viikonloppuna neliminuuttisen videon, jolla vakuutti voivansa jo paljon paremmin. Se ei hälventänyt epäilyksiä, joiden mukaan presidentin terveydestä ei kerrottaisi koko totuutta.

Epäilykset herätti yksi tietty kohta. Trumpin hartiat kohoavat ja ilme muuttuu kesken virkkeen, kuin hän alkaisi yskiä tai pidättelisi hikkaa.

Näet otteen kohua herättäneestä kohdasta yllä olevasta videosta.

Tämä on saanut monet epäilemään, että videosta on editoitu pois presidentin yskimistä.

Editointiohjelmia tuntevat esittävät Twitterissä, että editointi on voitu tehdä Adobe Premiere -ohjelmalla. Käytössä on saattanut olla toiminto, jolla usein poistetaan videosta esimerkiksi ylimääräisiä taukoja ja sanojen hakemisia.

Tätä esittivät esimerkiksi The Wine Therapy -podcastin juontaja Chris Evans ja ohjaaja Tom Constantino Twitterissä.

Muun muassa videoanalyysejä tehnyt Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn professori Joni Kämäräinen pitää selvänä, että videota on editoitu.

– Kyllä se näyttää sille, että siitä on pätkäisty vähäsen. Se on tehty niin amatöörimäisesti. Kaikki näkee, että joko se (Trump) tekee videossa jotain erikoista tai yskäisee, mikä on sitten editoitu pois, Kämäräinen sanoo IS:lle.

Hänen arvionsa mukaan editointi on saatettu tehdä jopa tarkoituksella amatöörimäisesti.

– Aikaa käyttämällä sen editoinnin olisi saanut paljon siistimmäksi. Mutta, kun se on noin tehty, niin ehkä sitten on haluttukin, että jos siitä on kohu noustakseen, niin nouskoot. Ei sitä ole hirveän hyvin yritetty tehdä, Kämäräinen sanoo.

– Voi olla siis niin, että jos joku alkaa sanomaan, että tätä on editoitu, niin sitten todetaan, että niin on, Kämäräinen jatkaa.

Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn professori Joni Kämäräinen.­

Tampereen yliopiston viestintätieteiden apulaisprofessori Asko Lehmuskallio ei lähtökohtaisesti pidä kovin ihmeellisenä sitä, että tämänkaltaisia videoita editoidaan. Lehmuskallion mukaan kyse on aina tietynlaisesta performanssista, kun poliitikko pitää puheen.

Hänen mukaansa videolla halutaan näyttää, että Yhdysvaltain presidentti on koronasta huolimatta voimissaan ja pystyy johtamaan maataan.

Ennen kaikkea Lehmuskallio kiinnitti huomiota Trumpin sanavalintoihin.

– Hoitomenetelmistä puhuessaan hän ei viittaa suoraan tieteeseen ja tutkimukseen, vaan jumalalta tuleviin ihmeisiin, Lehmuskallio sanoo.