Amerikkalaismediat: Donald Trump huolestui oireistaan ja kyseli ”Tuleeko minulle lähtö”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pelkäsi kokevansa ystävänsä kohtalon, Vanity Fair kertoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei olisi halunnut heti lähteä sairaalaan, vaikka hän oli saanut positiivisen tuloksen koronavirustestistä.

Näin kertoivat useat tapahtumiin perehtyneet lähteet CNN:n mukaan.

Kun Trumpille alkoi tulla oireita, hänen avustajakuntansa ja hänen perheensä saivat kuitenkin Trumpin uskomaan perjantaina siihen, että lähtö helikopterilla Walter Reedin sotilassairaalaan on oikea ratkaisu.

Lähtöön vaikutti CNN:n mukaan se, että Trump alkoi huolestua tilanteesta, kun hänelle tuli oireita, muun muassa korkea kuume.

Lähtö sairaalaan ajoitettiin CNN:n mukaan tarkoituksellisesti hetkeen, jolloin pörssin markkinat olivat sulkeutuneet.

Muun muassa uutistoimisto AP ja The New York Times ovat kertoneet, että Trumpille annettiin perjantaina lisähappea Valkoisessa talossa. New York Timesin lähteiden mukaan Trumpilla oli perjantaina vaikeuksia hengittää ja hänen happitasonsa putosivat.

Tällöin lääkärit kehottivat antamaan presidentille lisähappea Valkoisessa talossa ja siirtämään hänet sitten Walter Reedin sairaalaan, missä häntä voitaisiin tarkkailla paremmilla laitteilla ja hoitamaan tarvittaessa nopeammin.

Presidentin lääkäri Sean Conley kierteli kysymystä lisähapen antamisesta tiedotustilaisuudessa lauantaina, mikä herätti ihmetystä amerikkalaismediassa.

CNN:n haastattelemien lähteiden mukaan Valkoisessa talossa ollaan huolissaan tilanteesta, sillä henkilökunnassa ja hallinnossa monet ovat täysin mediatietojen varassa.

”Tuleeko minulle lähtö”

Vanity Fair -lehden mukaan Trumpin tilanne on ollut paljon vakavampi kuin julkisuuteen on kerrottu. Toimittaja Gabriel Shermanin artikkeli pohjaa keskusteluihin Valkoista taloa lähellä olevien republikaanien kanssa.

Lehden mukaan lääkärit olivat ilmoittaneet Trumpille, että tämä voi joko lähteä sairaalaan heti kun vielä pystyy kävelemään tai myöhemmin paareilla.

Perjantai-iltana Trump oli Vanity Fairin mukaan kärsinyt sydämentykytyksestä eli palpitaatiosta.

– Tuleeko minulle lähtö niin kuin Stan Cheralle, Trump lehden tietojen mukaan kyseli toistuvasti avustajiltaan.

Stanley ”Stan” Chera oli Trumpin newyorkilainen ystävä, joka kuoli koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin huhtikuussa.

Lauantaina Trumpin vointi oli kuitenkin tiettävästi jo parempi.

Sunnuntaina presidentti julkaisi Twitterissä videon, jolla hän kertoi voivansa aiempaa paremmin ja arvioi tekevänsä pikaisen paluun.