Astronautit pääsevät pian testaamaan uutta 23 miljoonan dollarin avaruusvessaa

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan on pian määrä testata uutta painottomassa tilassa toimivaa vessaa Kansainvälisellä avaruusasemalla. Kyseinen vessa on todennäköisesti käytössä myös seuraavalla Kuu-lennolla.

Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Uusi painottomassa tilassa toimiva vessa ei ole halvinta tekniikkaa. BBC:n mukaan se nimittäin maksaa 23 miljoonaa dollaria eli rapiat 19,6 miljoonaa euroa.

Koska vessaa käytetään painottomassa tilassa, se käyttää eräänlaista imusysteemiä. Titaanista valmistettu vessa on sijoitettu avaruusasemalla eräänlaiseen koppiin, aivan kuten julkiset vessat maassakin.

Nasan mukaan uusi vessa on parannus siihen, mitä avaruusasemalla tällä hetkellä on. Vessa painaa vain 45 kilogrammaa ja on 71 senttimetriä pitkä. Se on 65 prosenttia pienempi ja 40 prosenttia kevyempi kuin nykisin käytössä oleva systeemi.

Toinenkin merkittävä parannus on tehty. Suunnittelijat ovat nimittäin huomioineet entistä paremmin myös naisastronauttien mukavuuden.

– Iso osa tätä projektia oli se, että vessa optimoitaisiin naishenkilöstölle, totesi Nasan projektipäällikkö Melissa McKinley CBS Newsille.

Aluksi uusi vessa viedään siis Kansainväliselle avaruusasemalle. Lopulta ne on tarkoitus rakentaa avaruusaluksiin, jotka kuljettavat astronautteja kuuhun. Sen on määrä tapahtua muutaman vuoden sisällä.

Juuri nyt astronautit kuitenkin toivovat onnistunutta kuivaharjoitusta – sanan kaikissa merkityksissä.

– Sotkun siivoaminen on iso asia. Emme halua mitään ohilaukauksia tai pakenemisia, totesi McKinley BBC:n mukaan uutistoimisto AP:lle.

Kuinka avaruusvessat sitten oikeastaan toimivat?

Yhden vastauksen antaa Nasan astronautti Jessica Meir Twitterissä julkaistulla videolla.

– Kuvittele, että sinulla on pölynimuri, jolla imetään. Laitetaan päälle iso tuuletin, joka vetää alas vessaan kaiken, Meir kertoo videolla.

Vessassa istuessaan astronautit voivat käyttää kahvoja pitääkseen itsensä paikallaan.

Avaruusaseman vessa kierrättää sinne mennevät nesteet ja muuttaa ne puhtaaksi juomavedeksi. Astronautti Meir sanookin, että avaruusasemalla ”tämän päivän kahvi on huomisen kahvi”.