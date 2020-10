Heillä kahdeksalla Trumpin tavanneella on jo todettu koronatartunta

Toistaiseksi ei ole kerrottu, mistä presidentin uskotaan saaneen tartunta.

Useilla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa tekemisissä olleilla on todettu koronavirustartunta. Jäljitystyö kaikkien tartuntojen löytämiseksi käy kiivaana. Tartuntojen jäljittämistä vaikeuttaa se, että koronaviruksen itämisaika voi olla jopa pari viikkoa. Näin ollen voi olla vaikea selvittää, mistä tartunta on tullut.

Presidentti itse kertoi varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa, että hänellä ja hänen Melania-puolisollaan oli todettu tartunta.

Trump on tällä hetkellä sairaalassa hoidettavana. Hänet vietiin Walter Reedin sotilassairaalaan lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Presidentillä on väitetty olevan hengitysvaikeuksia ja kuumetta. Valkoisen talon oma lääkäri on ainoastaan sanonut, että Trumpilla on uupumusta.

Tiettävästi muut tartunnan saaneet ovat kotikaranteenissa.

Mike Lee

Utahin republikaanisenaattori Mike Lee ilmoitti perjantaina, että hänellä oli todettu koronavirustartunta. Lee twiittasi saaneensa oireita, jotka olivat samankaltaisia kuin allergian aiheuttamat oireet. Varmuuden vuoksi hän meni kuitenkin testattavaksi.

– Toisin kuin se testi, jonka tein muutama päivä sitten vieraillessani Valkoisessa talossa, eilisen testi tuli takaisin positiivisena. Senaatin lääkärin ohjeesta, olen eristyksissä seuraavien 10 päivän ajan.

Mike Lee sanoi, että hänen testinsä ennen Valkoisen talon tapahtumaa oli ollut negatiivinen.­

Lee oli lauantaina presidentin työhuoneessa Oval Officessa mukana tapaamassa Trumpin korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Amy Coney Barrettin, sillä Lee on Barrettin nimitystä käsittelevän senaatin oikeusasiain valiokunnan jäsen. Lisäksi Lee osallistui Valkoisen talon ruusutarhassa pidettyyn korkeimman oikeuden uuden tuomariehdokkaan julkistamisseremoniaan, New York Times kertoo.

Thom Tillis

Pohjois-Carolinan senaattori Thom Tillis kuuluu myös senaatin oikeusasiain valiokuntaan ja osallistui Leen tavoin sekä tapaamiseen Oval Officessa että ruusutarhan seremoniaan.

Thom Tillis on karanteenissa koronatartunnan takia.­

Tillis kertoi perjantaina, että hänellä oli todettu koronavirustartunta.

– Onneksi minulla ei ole oireita ja voin hyvin. Covid on erittäin tarttuva virus. Jos olet altistunut tai saat oireita, ole kiltti ja soita lääkärillesi, eristäydy ja mene testiin, Tillis kirjoitti Twitterissä.

Kellyanne Conway

Presidentin neuvonantaja Kellyanne Conway kertoi perjantaina, että hänellä oli todettu koronatartunta. Hän kuvaili Twitterissä oireitaan lieviksi, lähinnä kevyeksi yskäksi, ja että hän voi yleisesti ottaen hyvin.

Conway osallistui myös lauantaina Amy Coney Barrettin nimitysseremoniaan lauantaina.

Kellyanne Conway kertoo, että hänen oireensa ovat lieviä.­

John Jenkins

Notre Damen yliopiston johtaja John Jenkins osallistui ruusutarhassa pidettyyn seremoniaan viime lauantaina. Jenkinsin tartunta todettiin perjantaina.

Jenkins oli kuitenkin ollut omaehtoisessa karanteenissa lauantaisen tilaisuuden jälkeen. Hän pahoitteli viime maanantaina opiskelijoille lähettämässään kirjeessä sitä, ettei käyttänyt kasvomaskia tai noudattanut muita ohjeita koronatartunnan ehkäisemiseksi, The Washington Post kertoi.

John Jenkins on pahoitellut sitä, ettei hänellä ollut kasvomaskia lauantaisessa julkistamisseremoniassa.­

Jenkinsin mukaan hän meni testiin, kun hänen kollegallaan oli todettu koronavirustartunta.

– Oireeni ovat lievät ja jatkan töiden tekemistä kotona.

Bill Stepien

Trumpin kampanjapäällikkö Bill Stepien oli presidentin mukana Clevelandissa, jossa pidettiin ensimmäinen vaaliväittely. Politicon mukaan Stepien oli myös presidentin seurassa Valkoisessa talossa maanantaina.

Myös Trumpin kampanjapäälliköllä Bill Stepienillä on todettu koronatartunta.­

Stepienin tartunta vahvistui perjantai-iltana paikallista aikaa. Stepienillä kerrottiin olevan ”lieviä flunssan kaltaisia oireita”.

Hope Hicks

Trumpin läheisen neuvonantajan Hope Hicksin koronavirustartunta varmistui torstaina aamulla paikallista aikaa.

Hicksin on kerrottu saaneen oireita keskiviikkona, kun hän oli Trumpin mukana Minnesotassa presidentin kampanjatilaisuudessa. Hicks eristettiin paluulennolla muista.

Hope Hicks on presidentin läheinen neuvonantaja.­

Melania Trump

Yhdysvaltain ensimmäisen naisen tartunnasta kerrottiin samaan aikaan kuin presidentin tartunnasta. Rouva Melania Trump on Valkoisessa talossa karanteenissa. Hänen kerrotaan voivan paremmin kuin miehensä.

Rouva Trump kertoi itse Twitterissä, että hänen oireensa ovat lievät. Trump sanoi voivansa hyvin ja odottavansa nopeaa toipumista.

Melania Trump oli miehensä mukana Clevelandissa. Hän osallistui myös ruusutarhan seremoniaan.­

Ronna McDaniel

Presidentti tapasi republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtajan Ronna McDanielin viime viikon perjantaina. McDanielilla todettiin koronavirustartunta keskiviikkona.

McDaniel on ollut eristyksissä kotonaan Michiganissa.