Boris Johnson ilmoittautui optimistiksi jumissa olevan brexit-sovunhaun alla

Britannian pääministeri ja EU-komission puheenjohtaja neuvottelevat tänään.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo olevansa "melko toiveikas" sen suhteen, että Britannian ja EU:n välillä pystytään vielä sopimaan Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta.

Johnson kommentoi Daily Telegraph -lehdelle, että hänen mielestään näkymät sovun syntymiseksi ovat hyvät, jos "kaikki vain käyttävät jonkin verran tervettä järkeä".

Johnsonin ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on tänään määrä keskustella neuvottelujen nykyisestä vaiheesta ja niiden etenemisestä. Von der Leyenin edustajan Eric Mamerin mukaan kaksikolla on verkkotapaaminen iltapäivällä.

EU:n ja Britannian neuvottelijat kertoivat perjantaina, että kauppaneuvottelut ovat keskeisten kysymysten osalta umpikujassa. Britannia yrittää yksipuolisesti muuttaa sopimusta, mutta EU ei ole tähän suostunut.

Osapuolet ovat samalla kannalla, että sopuun on päästävä 15. lokakuuta mennessä, jos sopimus aiotaan saada ratifioiduksi ajoissa. Sopimuksen on määrä tulla voimaan vuoden lopussa.

Britannia on vaatinut EU:ta antamaan periksi, mutta von der Leyen on varoittanut, että sopimukseen ei pidä suostua hinnalla millä hyvänsä.

– Tämä on niin vaikeaa, mutta jos on tahtoa, löytyy keinojakin, joten minusta meidän tulisi kiihdyttää neuvotteluja, koska asia on kovan työn arvoinen, hän kuitenkin sanoi perjantaina.

Pohjois-Irlannin asema hiertää

Kiista koskee Pohjois-Irlantia. Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei haluttu kovaa rajaa tullimuodollisuuksineen, ja erosopimuksessa sovittiin, että Pohjois-Irlanti jäisi käytännössä osaksi EU:n sisämarkkinoita. Sen sijaan Pohjois-Irlannista muualle Britanniaan kulkevaan tavaraliikenteeseen tulisi tullimuodollisuuksia, ja tähän Britannia pyrkii uudella lailla tuomaan muutosta.

EU vaati Britanniaa poistamaan syyskuun loppuun mennessä sisämarkkinalakiesityksestä kohdat, jotka ovat ristiriidassa brexit-sovun kanssa.

– Määräaika meni umpeen eilen, eikä kiistanalaisia osioita ole poistettu, von der Leyen perusteli torstaina.

Lakiesitys rikkoo kansainvälistä oikeutta, minkä brittihallitus tietää itsekin. Hallituksen edustaja kuvaili aikaisemmin esityksen rikkovan kansainvälistä oikeutta "vain hieman, ja hyvin täsmällisellä tavalla".

Pääministeri Johnsonin mukaan laki olisi "turvaverkko" siltä varalta, että neuvottelut Britannian ja EU:n tulevan suhteen järjestämisestä epäonnistuvat ja EU yrittää tuoda tullimuodollisuuksia Britannian ja Pohjois-Irlannin rajalle.

EU taas ei halua Pohjois-Irlannista porttia unionin sisämarkkinoille.

EU kertoi torstaina aloittavansa oikeustoimet Britanniaa vastaan, koska maa yrittää yksipuolisesti muuttaa sopimusta. Komissio lähetti Britannialle asiasta kirjeen, johon maalla on kuukausi aikaa vastata.