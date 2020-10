Donald Trump saa koronaa vastaan remdesiviiriä ja ”vasta-ainecoctailia”. IS kysyi asiantuntijalta, mistä hoidossa on kyse.

Valkoisesta talosta Walter Reedin sotilassairaalaan lennätetty Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa lääkäri Sean Conleyn mukaan remdesiviiri-nimistä lääkettä.

Remdesiviiri on ensimmäinen lääke, jonka Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat hyväksyneet koronahoitoon.

Lisäksi Valkoisen talon tiedotteen mukaan Trumpille annettujen hoitojen joukossa on lääkeyhtiö Regeneronin kehittämä ”vasta-ainecocktail”, joka ei ole vielä saanut virallista hyväksyntää lääkkeeksi. Se on kuitenkin osoittautunut lupaavaksi ensimmäisissä kokeissa.

Tästä on kyse Trumpin lääkityksessä

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta remdesiviiristä ja Trumpin saamasta vasta-ainecocktailista.

Mitä remdesiviiri on?

– Kyseessä on viruslääke, jota on tutkittu ebolan ja muiden virustautien hoidossa, Helsingin yliopiston ja HUSin lääkäri, kliinisen epidemiologian dosentti Kari Tikkinen kertoo Ilta-Sanomille.

Tikkinen on WHO:n luotsaaman Solidarity-lääketutkimuksen kansallinen päätutkija. Tutkimus kehittää lääkitystä Covid-19-tautia vastaan. Solidarityssä on mukana yhteensä 30 maata.

Sitä annetaan ilmeisesti laskimoon?

– Sitä annetaan suonensisäisesti, mikä on tavallaan hankaluus, sillä se vaatii sairaalahoitoa, hän sanoo.

Millaisia hyötyjä ja haittoja lääkkeellä on?

– Alustavien tutkimusten mukaan se voi nopeuttaa paranemista. Toistaiseksi remdesiviirin todetut haitat ovat olleet vähäisiä, kuten maksa-arvojen kohoamista. Lisää tutkimustuloksia tarvitaan.

Onko kehitys- tai tutkimustyö pitkällä?

– Solidarity-tutkimuksen remdesiviiri-tuloksia saadaan lähipäivinä. Solidarityssä on potilaita mukana selvästi enemmän kuin kaikissa muissa tutkimuksissa yhteensä.

Voiko tehdä mitään arviota tilanteen vakavuudesta pelkästään sen perusteella, että sitä on jo alettu antaa potilaalle?

– Ei oikeastaan ole minun tehtävä spekuloida hänen (Trumpin) terveydentilallaan. On vaikea sanoa valtionpäämiehistä mitään täsmällistä, sillä heitä varsinkin hoidetaan varmuuden vuoksi etupainotteisesti.

Kari Tikkinen on kansainvälisen WHO:n luotsaaman Solidarity-lääketutkimuksen kansallinen päätutkija.­

Onko Suomessa annettu tätä jo potilaille ja millaisia tuloksia on saatu?

– Suomessa on remdesiviiriä on käytetty tutkimuslääkkeenä hoidossa koronaa sairaalapotilailla. Solidarity-tutkimukseen potilaita on rekrytoitu parisenkymmentä kuudessa eri sairaanhoitopiirissä. On tärkeää olla osana isoa kansainvälistä tutkimusta, jotta saadaan riittävä määrä potilaita. Vain näin voidaan saada luotettavia tuloksia, hän sanoo.

Mistä on kyse Regeneronin vasta-ainecocktailissa?

– Kyseessä on vasta-aineseos. Kyseessä on lupaava lääke, mutta sen tehosta on vielä liian varhaista sanoa kovin paljon ennen kuin saadaan tutkimustuloksia lisää, Tikkinen kertoo.

Regeneronin lääkkeelle tehdään parhaillaan kliinisiä tutkimuksia, eli sitä käytetään ihmisillä, mutta sillä ei toistaiseksi ole sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Yhtiö kertoo nettisivuillaan, että se tutkii lääkettä sekä tartunnan saaneiden hoidossa että koronatartuntojen ehkäisemisessä.