Tämä kaikki Donald Trumpin koronatartunnasta tiedetään

Trump viettää sairaalassa ainakin muutaman päivän. Valkoisen talon viime viikkoisesta tapahtumasta on muodostumassa koronalinko.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Suomen aikaa perjantaiaamuna Twitterissä, että hänellä ja hänen vaimollaan Melanialla on todettu koronavirustartunta.

Noin 17 tuntia myöhemmin Valkoinen talo kertoi, että Trump siirretään varotoimenpiteenä sairaalaan, jossa hän jatkaa työskentelyä.

Seuraavassa Trumpin koronavirusta koskevat pääuutiset.

Sairaalassa ainakin muutaman päivän, jatkaa työskentelyä

Trumpin kerrotaan viettävän Walter Reed Medical Center -sairaalassa ”muutaman päivän”. Asiasta kertoo Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany tiedotteessa.

Hänen mukaansa Trumpilla on lieviä oireita, mutta hän on hyvillä mielin ja on työskennellyt koko päivän.

Trumpin on määrä jatkaa presidentin tehtävien hoitamista myös sairaalasta käsin, eikä minkäänlaista vallan siirtoa varapresidentti Mike Pencelle ole tehty.

Walter Reedin sairaalassa on CNN:n mukaan ”presidentillisiä toimistoja”, joissa on oleskelutila, konferenssihuone ja sairaalan makuuhuone.

New York Timesin lähteiden mukaan Trumpille tehdään sairaalassa myös joitain testejä.

Trumpista saatiin ensimmäiset kuvat ja videot diagnoosin jälkeen, kun hän siirtyi Valkoisesta talosta Marine One -helikopteriin, joka kuljetti hänet Walter Reedin sairaalaan.

Trump astui ulos Valkoisesta talosta maski päällään. Hän näytti kuvaajille peukkua, muttei puhunut medialle.­

Trump tervehtii sotilasta astuessaan Marine One -helikopteriin.­

Helikopteri matkalla kohti Walter Reedin sairaalaa.­

Walter Reedin sotilassairaala, jossa Trumpia nyt hoidetaan.­

Trump astuessaan ulos helikopterista sairaalalla Marylandissa.­

Presidenttiä kuljettava Salaisen palvelun auto Walter Reedin sairaala-alueella.­

Julkaisi lyhyen videoviestin Twitterissä

Trump julkaisi lyhyen videolausunnon Twitter-tilillään sen jälkeen, kun hänet oli siirretty sairaalaan. Se on kuvattu ennen hänen lähtemistään Valkoisesta talosta.

”Haluan kiittää kaikkia mahtavasta tuesta. Menen Walter Reedin sairaalaan. Luulen voivani erittäin hyvin, mutta varmistamme, että asiat menevät hyvin. Ensimmäinen nainen voi erittäin hyvin. Joten kiitos erittäin paljon, arvostan tukeanne, enkä ikinä unohda sitä. Kiitos”, Trump toteaa videolla.

Oireet lieviä, mutta presidentti säikähti

CNN:n mukaan Trumpilla on ollut lievää kuumetta koko päivän. Lähteet kertovat CNN:lle, että hän säikähti positiivista koronatestiään. Hän tuli entistä huolestuneemmaksi, kun hänelle tuli yön aikana oireita.

New York Timesin lähteiden mukaan Trumpilla on pientä kuumetta, nenän tukkoisuutta sekä yskää. NYT:n lähteenä on kaksi presidenttiä lähellä olevaa ihmistä.

Trumpin nimettömän pysyttelevä neuvonantaja kuitenkin kertoi CNN:lle, että presidentin terveydestä on syytä olla huolissaan. Hän kertoo Trumpin kärsivän hengitysvaikeuksista ja olevan hyvin väsynyt sekä uupunut.

Toinen lähde kertoi CNN:lle, että Trumpin tila on paljon heikompi kuin Yhdysvaltain ensimmäisen naisen, Melania Trumpin.

Kokeellista hoitoa

Trump on saanut sairaalassa alkujaan ebolalääkkeeksi kehitettyä remdesivir-viruslääkettä, kertoi Valkoisen talon lääkäri Sean Conley.

Lue lisää: Sairaalaan vietyä Trumpia hoidetaan ebolalääkkeeksi kehitetyllä remdesivirillä

Aiemmin Valkoisen talon lääkäri julkaisi tiedotteen, jossa hän kertoi, mitä hoitoa Trumpille on annettu. Tuolloin mainittiin, että lääkkeiden joukossa oli kokeellinen ”vasta-ainecocktail”, jota sääntelyelimet eivät vielä ole hyväksynyt.

Trump on saanut yhden annoksen lääkeyhtiö Regeneronin kehittämää synteettistä vasta-ainelääkettä, joka on toistaiseksi tutkimusvaiheessa.

Regeneronin lääkkeelle tehdään parhaillaan kliinisiä tutkimuksia eli sitä käytetään ihmisillä, mutta sillä ei toistaiseksi ole sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Yhtiö kertoo nettisivuillaan, että se tutkii lääkettä sekä tartunnan saaneiden hoidossa että koronatartuntojen ehkäisemisessä.

Aiemmin tällä viikolla Regeneron kertoi yhdestä varhaisen vaiheen tutkimuksestaan, jonka perusteella suonensisäisesti annosteltu lääke vähensi virusten määrää ja lyhensi toipumisaikaa potilailla, jotka eivät olleet tarvinneet sairaalahoitoa.

Yhtiö tutkii parhaillaan lääkkeen tehoa sairaalahoidossa olevilla potilailla.

Vasta-aineet ovat immuunijärjestelmän tietyn antigeenin vaikutuksesta tuottamia valkuaisaineita, kertoo Duodecimin Terveyskirjasto. Valkuaisaine reagoi kyseisen antigeenin kanssa ja tekee sen usein tehottomaksi.

Valkoisesta talon tilaisuudesta tuli koronalinko

Donald Trumpin kanssa viime viikolla samassa tilaisuudessa olleilla ihmisillä on varmistunut koronatartuntoja, kertoo muun muassa uutiskanava CBS Twitterissä.

Kyse on Trumpin korkeimman oikeuden uuden tuomariehdokkaan julkistamisseremoniasta, joka pidettiin viikko sitten. Trumpin ehdokas uudeksi tuomariksi on Amy Coney Barrett.

Muun muassa republikaanisenaattori Mike Lee on saanut positiivisen tuloksen koronavirustestistään. Uutiskanavan mukaan hänen nähdään tilaisuudesta kuvatulla videolla halaavan ja antavan suudelmia muille paikalla olleille.

Ohiolaissenaattori Leen lisäksi korona on todettu ainakin yhdysvaltalaisen Notre Damen yliopiston johtaja John Jenkinsillä, Trumpin kampanjapäällikkö Bill Stepienillä sekä presidentin neuvonantajilla Hope Hicksilla ja Kellyanne Conwayalla, senaattori ja Yhdysvaltain senaatin oikeusasiain valiokunnan jäsen Thom Tillisilla sekä republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtajalla Ronna McDanielilla.

Uutiskanava CNN:n mukaan John Jenkins oli osallistunut tilaisuuteen ilman kasvomaskia ja hän oli kätellyt lukuisten ihmisten kanssa.

CNN kertoo, että Jenkins kirjoitti opiskelijoilleen maanantaina kirjeen, jossa hän kertoi katuvansa muun muassa sitä, ettei käyttänyt tilaisuudessa kasvomaskia. Hän kertoi myös jäävänsä eristykseen.

Levisiko korona Valkoisen talon Rose Gardenissa viime viikon lauantaina?­

Washington Post -lehti kertoi perjantaina paikallista aikaa, että tilaisuuden tähdellä Amy Coney Barrettilla oli puolestaan todettu virustartunta kesän aikana. Hän on kuitenkin sittemmin toipunut tartunnastaan.

Lehden tiedot perustuvat kolmeen nimettömään viranomaislähteeseen, jotka olivat tietoisia Barrettin diagnoosista. Valkoinen talo ei suostunut kommentoimaan Barrettin mahdollista aiempaa diagnoosia Washington Postille.

Lehden mukaan Barrettille tehdään nyt korkeimman oikeuden tuomariehdokkaana päivittäisiä koronatestejä. Hän sai tuoreeltaan negatiivisen testituloksen perjantaiaamuna, kertoi Valkoisen talon edustaja Judd Deere lehden mukaan.