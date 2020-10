Mitä tapahtuu, jos Trump ei pysty osallistumaan vaaleihin? Ehdokkaan vaihtaminen on jo myöhäistä

Presidenttiehdokkaan kuolema vaalien aattona tai vähän niiden jälkeen voi johtaa kaaokseen.

Kerrataan aluksi faktat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Hän on sairaalahoidossa. Trump on 74-vuotias ylipainoinen mies. Nämä kolme tekijää nostavat hänen riskiään sairastua vakavasti ja jopa kuolla.

Presidentinvaaleihin 3. marraskuuta on 31 vuorokautta aikaa. Presidentin virkaanastujaiset ovat 20. tammikuuta.

Yhdysvalloissa on jo alettu pohtia, mitä tapahtuu, jos Trump menehtyy ennen vaalipäivää tai vaalipäivän ja virkaanastujaisten välillä.

Vaihtaminen myöhäistä

Yhdysvaltain vaalien ja politiikan asiantuntija, professori Richard Pildes otti kysymykseen kantaa perjantaina Washington Postissa. Hän toteaa, että republikaanisella puolueella on oikeus vaihtaa ehdokastaan, jos alkuperäinen ehdokas menettää toimintakykynsä ennen vaalipäivää.

Uusi ehdokas voi olla muukin kuin varapresidentti Mike Pence, joka on ehdolla Trumpin varapresidentiksi myös seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Mike Pence on Yhdysvaltain varapresidentti ja republikaanisen puolueen ehdokas varapresidentiksi marraskuun vaaleissa.­

Ongelma on kuitenkin ajan puute. Osavaltioilla on erilaisia takarajoja ehdokkaiden ilmoittautumiselle, mutta ne ovat kaikki jo menneet umpeen.

Republikaaninen puolue voisi hakea lakituvassa oikeutta vaihtaa ehdokastaan, mutta useimmat osavaltiot ovat jo painaneet äänestyslippunsa. Monissa osavaltioissa ennakkoäänestys on jo alkanut. Ennakkoääniä on annettu jo noin kolme miljoonaa.

Vaalien viivyttäminen vaatisi kongressin lupaa, mutta sitä ei ole luvassa.

– Presidentti Trump pysyy äänestyslipulla melkein varmasti, riippumatta siitä mitä tapahtuu, Pildes kirjoittaa.

Kuollut ei ole kelvollinen

Yhdysvaltain presidentin valitsevat eri osavaltioiden nimeämät valitsijamiehet. Perinteisesti kunkin osavaltion valitsijamiehet määräytyvät sillä perusteella, kuka ehdokkaista saa osavaltiossa enemmän ääniä.

Mitä tapahtuu, jos osavaltion voittaa kuollut tai toimintakykynsä menettänyt ehdokas?

Perustuslakijuristi Jason Harrow nosti omassa blogissaan esiin Horace Greeleyn tapauksen. Greeley voitti 1872 liberaalirepublikaanisen puolueen ehdokkaana 66 valitsijamiestä mutta kuoli kolme viikkoa vaalin jälkeen. Greeleyn valitsijamiesten äänet hylättiin, koska kuollut henkilö ei ole kelvollinen presidentiksi.

Pildes arvioi, että mikäli Trump menettää toimintakykynsä ennen vaaleja tai vähän niiden jälkeen, hänen voittamansa valitsijamiehet äänestäisivät tällöin republikaanisen puolueen nimeämää korvaajaa. Joissain osavaltioissa laki määrää valitsijamiehet äänestämään osavaltiossa eniten ääniä kerännyttä ehdokasta ottamatta kantaa siihen, mitä tapahtuu, jos tämä on kuollut.

Korkein oikeus ei ole esittänyt tästä dilemmasta mielipidettään.

Pildes nostaa esiin senkin mahdollisuuden, että republikaaninen puolue ei saavuta yksimielisyyttä korvaajasta. Silloin kongressiin saattaisi kokoontua niin Bidenin kuin usean republikaaniehdokkaan valitsijamiehiä. Jos yksi ehdokas ei saavuta yli puolia valitsijamiehistä, kongressi päättää seuraavan presidentin.

Voittaja voi kuolla

Harrow käsittelee senkin mahdollisuuden, että vaalin voittanut ehdokas kuolee sen jälkeen kun hänet on jo valittu presidentiksi mutta ennen virkaanastujaisia. Silloin hänen varapresidenttiehdokkaastaan tulee seuraava presidentti.

Sitä Harrow ei kuitenkaan osaa sanoa, tapahtuuko valinta virallisesti 14. joulukuuta valitsijamiesten kokoontuessa vai vasta 6. tammikuuta, kun kongressi on hyväksynyt heidän äänestystuloksensa.

Varmaa on vain se, että presidenttiehdokkaan kuolema näin lähellä vaaleja aiheuttaisi melkoisen kaaoksen.