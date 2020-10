Kim sanoi, että hän "vilpittömästi toivoo, että he parantuisivat niin nopeasti kuin mahdollista".

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja tämän vaimon Melania Trumpin koronatartunta on kirvoittanut maailmanjohtajat toivottamaan presidenttiparille pikaisia paranemisia.

Suomen aikaa lauantaiaamuun mennessä ainakin Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Saksan liittokansleri Angela Merkel,Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, Trumpin vastaehdokas Joe Biden, Suomen presidentti Sauli Niinistö, WHO:n johtaja Tedros Adhamon Ghebreyesus ja monet muut ovat lähettäneet terveisensä Trumpeille.

Pohjois-Korean valtionmedian KCNA:n mukaan Kim Jong-un lähetti "lämpimät terveiset" Trumpeille sen jälkeen, kun he antoivat positiivisen koronanäytteen.

Kim sanoi, että hän "vilpittömästi toivoo, että he parantuisivat niin nopeasti kuin mahdollista" ja "toivoi, että he varmasti voittavat" koronaviruksen.

Viesti lähetettiin ennen kuin Valkoinen talo ilmoitti Trumpin siirtyvän sairaalaan varotoimenpiteenä.

Näin muut maailmanjohtajat ovat kommentoineet Trumpien tartuntaa. Lista ei ole täydellinen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama:

Obama puhui virtuaalisessa varainkeruutilaisuudessa jossa kerättiin rahaa Joe Bidenin ja Kamala Harrisin presidentinvaalikampanjalle.

"Olemme keskellä suurta poliittista taistelua. Ja otamme sen erittäin vakavasti. Haluamme myös lähettää parhaat terveisemme Trumpille ja Melanialle", hän sanoi.

"(Barack Obaman vaimo, entinen Yhdysvaltain ensimmäinen nainen) Michelle ja minä toivomme, että he ja muut, joihin covid-19 on vaikuttanut ympäri maan, saavat hoitoa, jota he tarvitsevat ja että he ovat matkalla nopeaan paranemiseen."

"Ja minun mielestäni on tärkeää muistaa, että vaikka olemme keskellä isoja poliittisia taisteluita, joissa on paljon pelissä, olemme silti amerikkalaisia ja olemme silti ihmisiä."

Venäjän presidentti Vladimir Putin:

"Olen varma siitä, että luontainen elinvoimaisuutenne, hyväntuulisuutenne ja optimisminne auttaa teitä selviämään tämän vaarallisen viruksen kanssa", Putinin viesti kuului Interfaxin mukaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel:

"Toivon, että he toipuvat hyvin koronavirustartunnastaan ja ovat jälleen pian täysin terveitä", Merkel sanoi tiedottajansa välityksellä viitaten myös Melania Trumpiin.

Britannian pääministeri Boris Johnson:

”Parhaat terveiseni presidentti Donald Trumpille ja ensimmäiselle naiselle. Toivottavasti te molemmat toivutte nopeasti koronaviruksesta:”

Suomen presidentti Sauli Niinistö:

”Toivotan Donald Trumpille ja ensimmäiselle naiselle Melania Trumpille nopeaa paranemista. COVID-19 jatkaa meidän kaikkien uhkaamista. Meidän pitää taistella sitä vastaan yhdessä.”

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus:

”Parhaat terveiseni presidentti Donald Trumpille ja ensimmäiselle naiselle täydelliseen ja nopeaan paranemiseen.”