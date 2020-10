Kolme syytä puolesta ja vastaan – näin Trumpin koronatartunta vaikuttaa presidentinvaaleihin

Ilta-Sanomat listasi Donald Trumpin sairastumisen seuraukset presidentinvaaleille.

Presidentti Donald Trumpin vaikeuksissa oleva vaalikampanja kaipasi jotain järisyttävää, klassista lokakuun yllätystä.

Sellainen todella saatiin. Perjantaiaamuna Suomen aikaa Trump ilmoitti saaneensa koronavirustartunnan. Valkoisen talon mukaan hän kärsii lievistä covid-19-taudin oireista.

Tauti on tappanut Yhdysvalloissa yli 200 000 ihmistä, ja Trump kuuluu riskiryhmään kolmella tavalla: hän on 74-vuotias, mies ja ylipainoinen. Kattavan brittitutkimuksen mukaan kolme prosenttia 65–74-vuotiaista taudin saaneista on kuollut. Huomattavasti useampi on sairastunut vakavasti.

Vaalipäivä on 3. marraskuuta, ja ennakkoäänestys on jo käynnissä. Noin kolme miljoonaa amerikkalaista on jo antanut äänensä.

Tuoreimpien gallupien mukaan demokraattisen puolueen ehdokkaalla Joe Bidenilla oli ennen perjantain uutispommia Trumpiin turvallinen noin kahdeksan prosenttiyksikön etumatka.

Voiko Trumpin sairastuminen kääntää vaalit kalkkiviivoilla hänelle? Ilta-Sanomat kokosi kolme syytä, jotka puhuvat sitä vastaan ja kolme sen puolesta.

Kolme syytä puolesta

1.Presidentti saa sympatiapisteitä

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaro näkivät kannatuksensa nousevan koronavirustartunnan jälkeen. He eivät kuitenkaan valmistautuneet vaaleihin.

On mahdollista, että Trump voi saada äänestäjiltä sympatiapisteitä. Hänen ärhäkkä tyylinsä ärsyttää monia. Ehkä sairastuminen tuo hänelle edes ripauksen nöyryyttä ja inhimillisyyttä?

Paljon riippuu siitä, miten Biden ja demokraatit tilanteen käsittelevät. Kaikenlainen lällättely ja viisastelu voi kääntyä nopeasti heitä vastaan.

Joe Biden ja Donald Trump vaaliväittelyssä.­

2.Koronavirus osoittautuu lieväksi

Bolsonaro selvisi koronasta lievillä oireilla. Hän saattoi sen jälkeen kehua omaa vahvuuttaan ja vähätellä virusta.

On helppo nähdä Trumpin tekevän samoin, mikäli hän toipuu nopeasti. Silloin hän voi syyttää Bidenia heikoksi ja pelokkaaksi.

Tämä taktiikka vetoaisi luultavasti ainakin Trumpin ydinkannattajiin, joista suuri osa suhtautuu koronavirukseen kevyesti ja vaatii rajoitusten poistamista.

Trumpin vetäytyminen näyttämöltä voisi olla hänen kannaltaan hyvä asia.­

3.Katse kääntyy pois Trumpista

Jotkut ovat ehtineet jopa arvioida, että Trumpin vetäytyminen näyttämöltä voisi olla hänen kannaltaan hyvä asia. Trumpin levoton esiintyminen ensimmäisessä vaaliväittelyssä ei ainakaan parantanut hänen asemiaan.

Trumpin kampanja voi yrittää kääntää valokeilaa kohti varapresidenttiehdokkaita, joiden on tarkoitus kohdata omassa väittelyssään torstaina. Trumpin sairastuminen on muistutus myös 77-vuotiaan Bidenin haavoittuvuudesta.

Republikaanit ovat yrittäneet leimata Bidenin varapresidenttiehdokasta Kamala Harrisia äärivasemmistolaiseksi Troijan hevoseksi, joka ottaa vallan Bidenin terveydentilan heikentyessä. Tähän Trumpin kakkosmies Pence perustaa takuulla väittelytaktiikkansa.

Kolme syytä vastaan

1. Trumpin uskottavuus kärsii

Trump on pandemian alusta asti vähätellyt koronavirusta. Hän on verrannut sitä flunssaan ja sanonut monesti sen olevan pian ohi. Viimeksi hän teki niin torstaina.

– Pandemian loppu on näkyvissä, Trump sanoi isännöimässään päivällistilaisuudessa Valkoisessa talossa.

Trump ei ole noudattanut oman hallintonsa terveysviranomaisten suosituksia varotoimista koronavirusta vastaan. Hän käyttää harvoin kasvomaskia ja on pilkannut Bidenia sen käytöstä. Hän on myös järjestänyt suuria kampanjatilaisuuksia, joissa ei ole noudatettu turvavälejä.

Nyt Trump sairastui itse. Se saa hänen puheensa ja toimintansa vaikuttamaan vastuuttomilta.

2. Koronavirus hallitsee keskustelua

Koronavirus oli yksi tärkeimmistä vaaliteemoista jo ennen Trumpin sairastumista. Trumpin tartunnan myötä keskustelu viruksesta peittää kaiken muun alleen. Se näkyi jo perjantaina, kun lievästi positiivinen raportti työttömyystilanteesta jäi ilman huomiota.

Trumpille koronavirus ei ole voittava vaaliteema. Yli 55 prosenttia amerikkalaisista ei ole tyytyväisiä hänen toimiinsa viruksen torjumiseksi.

Biden on jatkuvasti korostanut niin mainoksissaan kuin puheissaan Trumpin epäonnistuneen pandemian käsittelyssä. Mielipidetiedustelut osoittavat äänestäjien luottavan asian suhteen häneen enemmän kuin presidenttiin.

Trump vaalitilaisuudessa Floridassa 24.9.­

3.Kampanjointi pysähtyi

Trumpin pitäisi nyt olla karanteenissa vähintään kymmenen päivän ajan. Se tarkoittaa, että hän ei pääse jatkamaan kampanjatilaisuuksiaan vaalit ratkaisevissa vaa’ankieliosavaltioissa.

Myös kaksi jäljellä olevaa vaaliväittelyä ovat uhattuina. Bidenin katsotaan voittaneen ensimmäisen väittelyn, ja Trump kaipaisi kipeästi mahdollisuutta korjata tilanne.

Trumpin sairauden kehittymisestä riippuu, pystyykö hän kampanjoimaan edes etänä. Katkeaako twiittien virta?