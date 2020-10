Venäläinen päätoimittaja sytytti itsensä tuleen – ”Pyydän syyttämään kuolemastani Venäjän valtiota”

Oppositiohenkisen uutissivuston päätoimittaja Irina Slavina, 47, teki polttoitsemurhan Nizhni Novgorodissa sisäministeriön rakennuksen edessä.

Nizhni Novgorodissa ilmestyvän Koza.Press-uutissivuston päätoimittaja Irina Slavina, 47, menehtyi perjantaina iltapäivällä kaupungin keskustassa sijaitsevan Venäjän sisäministeriön rakennuksen eli paikallisen poliisitalon edessä.

Novaja gazetan mukaan Slavina teki polttoitsemurhan. Paikalle sattuneet silminnäkijät yrittivät sammuttaa liekkejä, mutta häntä ei onnistuttu pelastamaan.

Ennen tapahtunutta Slavina oli kirjoittanut Facebook-tililleen seuraavan viestin.

– Pyydän syyttämään kuolemastani Venäjän Federaatiota.

Venäjän sosiaaliseen mediaan ilmestyi välittömästi lukuisia viestejä, joissa ihmiset ilmaisivat järkytyksensä Slavinan ratkaisun vuoksi. Häntä kuvailtiin muun muassa rohkeaksi ja tinkimättömäksi toimittajaksi, joka oli joutunut kärsimään työnsä vuoksi. Hänen kuolinpaikalleen alkoi virrata ihmisiä, jotka jättivät kukkia ja kynttilöitä hänen muistolleen.

(Alla olevalla videolla Slavina puhuu vuonna 2015 järjestetyssä mielenosoituksessa Nizhni Novgorodissa).

Venäjän oppositiomedian mukaan Slavina oli joutunut useita kertoja paikallisten viranomaisten painostuksen kohteeksi. Vastikään hänen kotiinsa oli tehty kotietsintä ja häneltä oli viety muun muassa tietokone, puhelin ja muistitikkuja.

Tunnettu tv-toimittaja ja entinen presidenttiehdokas Ksenia Sobtshak purki sosiaalisessa mediassa järkytystään tapahtuneen vuoksi. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että Slavina päätyi tekoonsa nimenomaan häneen kohdistetun viranomaispainostuksen vuoksi.

– Ilmeisesti kaikki tämä painostus sai Irinan päätymään tähän kauheaan tekoon, Sobtshako kirjoitti Moskovski Komsomoletsin mukaan.

Slavinaa oli sakotettu aiemmin jo useita kertoja muun muassa luvattomiin mielenosoituksiin osallistumisesta, ei-toivotun organisaation toimintaan osallistumisesta sekä Venäjän vallanpitäjiä kohtaan osoitetusta epäkunnioittavasta asenteesta.

Yksi sakoista koski murhatun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin kunniaksi järjestettyä muistotapahtumaa, jolla ei ollut viranomaisten lupaa.

Slavinaa syytettiin myös koronavirukseen liittyvän ”tietoisesta valheellisten tietojen levittämisestä”. Radio Svobodan mukaan Slavina oli kirjoittanut uutissivuillaan, kuinka ulkomailta palannut paikallisen sambo-kerhon johtaja oli sairastunut koronavirukseen ja altistanut useita henkilöitä. Slavina sai artikkelin vuoksi 65 000 ruplan (noin 730 euroa ruplan nykykurssilla) sakot, vaikka oikeudessa ei pystytty osoittamaan, että hän olisi levittänyt tahallisesti joitakin vääriä tietoja.

Slavina valitti tuolloin, että Venäjällä pyritään tappamaan toimittajat rahallisesti.

– Tällä hetkellä minun tekee mieli vain kuolla. Sillä minua kohtaan esitetty syyte on tarkoitettu tappamaan toimittajat. Rahallisesti. Henkinen tuska epäoikeudenmukaisuudesta on niin vahva, että se on jo fyysistä, Slavina kirjoitti Facebookiin.

Tuorein kotietsintä Slavinan kotona liittyi paikallista liikemiestä Mihail Ioselevitshia vastaan nostettuun oikeusjuttuun, jossa tätä epäillään ei-toivotuksi julistetun oppositiojärjestön toiminnan tukemisesta. Kyse on mediatietojen mukaan Venäjän viranomaisten epäilyistä, joiden mukaan maanpaossa oleva Mihail Hodorkovski rahoittaisi Ioselevitshin toimintaa.

Venäjän tutkintakomitea antoi Slavinan kuoleman jälkeen lausunnon, jossa se korosti, että tuore kotietsintä ei liittynyt Slavinaa itseään kohtaan kohdistettuihin rikosepäilyihin.

– Joidenkin tiedotusvälineiden ilmoitus siitä, että kuolema liittyisi hänen kotonaan vastikään tehtyihin etsintöihin ei ole millään tavalla perusteltu. Hän oli todistaja eikä hän ollut epäilty eikä syytetty kyseisessä asiassa, johon tutkintatoimet liittyivät, tutkintakomitea tiedotti.