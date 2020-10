Valkoisessa talossa pelätään nyt tautirypästä – Trump tapasi kymmeniä ihmisiä ennen koronatartunnan varmistumista

Presidentillä on lieviä oireita.

Presidentti Donald Trump kuvattuna Valkosien talon etelänurmella torstaina sen jälkeen, kun hän oli käynyt New Jerseyssä varainkeruutapahtumassa.­

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla todettu koronavirustartunta on nostattanut pelon tartuntaryppäästä Valkoisessa talossa. Presidentin ja tämän Melania-puolison tartunnoista kerrottiin varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa. Julkisuuteen ei ole tarkemmin kerrottu, mistä presidenttiparin epäillään tartunta saaneen. Koronaviruksen itämisaika voi olla jopa pari viikkoa.

Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadowsin mukaan presidentillä on lieviä uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin oireita. Trump jatkaa kuitenkin töitään karanteenissa.

Vain hieman ennen Trumpien tartunnan vahvistumista oli uutisoitu, että Trumpin läheisellä neuvonantajalla Hope Hicksillä oli todettu koronatartunta. Hicks kuvattiin Trumpin kanssa ilman kasvomaskia tiistaina, kun Trump saapui Clevelandiin vaaliväittelyyn. Hicks matkusti myös presidentin kanssa keskiviikkona Minnesotaan kampanjatilaisuuteen. Hicksin on kerrottu saaneen lieviä oireita Trumpin kampanjatilaisuuden aikana ja paluulennolla Washingtoniin hänet eristettiin, New York Times kertoi.

Hope Hicks presidentin avustajien kanssa keskiviikko.­

Myös Trumpin viime viikon perjantaina tavanneella republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtajalla Ronna McDanielilla on todettu koronavirustartunta. Hän sai positiivisen testituloksen keskiviikkona. McDanielilla on tiettävästi lieviä oireita.

CNN:n mukaan Valkoisen talon henkilökunta on ”hermostunut” presidenttiparin tartuntojen johdosta. Trumpin perheen palvelijat, kokit ja siivoojat ovat ”hyvin varovaisia, mutta huolissaan,” lähde kertoi.

New York Timesin mukaan presidentin avustajat sanoivat olevansa järkyttyneitä todetuista tartunnoista ja odottavansa, että lisää tartuntoja presidentin lähipiirissä ilmaantuu.

Presidentin virka-asunnolla on tyypillisesti noin 90 ihmistä kokopäiväisesti töissä. Henkilökuntaan kuuluu muun muassa kuusi hovimiestä, kuusi vahtimestaria, useita kokkeja, taloudenhoitajia ja floristeja.

Valkoisen talon työntekijällä oli kasvomaski, kun hän käveli länsisiiven ohi perjantaina.­

Itäsiivessä ja presidenttiparin asunnossa työntekijöiden on pitänyt käyttää kasvomaskeja jo keväästä lähtien. Lisäksi työntekijöitä on kehotettu pitämään sosiaalista etäisyyttä. Länsisiivessä, jossa presidentti työskentelee, määräykset ovat kuitenkin olleet löyhemmät esimerkiksi kasvomaskien suhteen.

Myös Trumpin matkustaessa hänellä tai hänen seurueellaan on harvoin kasvomaskeja.

Kuitenkin torstaina tavallista useammalla oli kasvomaskit Valkoisessa talossa. Kasvomaskit olivat myös monella, jotka aiemmin olivat niitä vältelleet.

Washington Postin mukaan Trump lensi kuitenkin New Jerseyhin yksityiseen varainkeruutapahtumaan senkin jälkeen, kun Hicks oli alkanut oirehtia. Trumpin omalla golf-klubilla pidetyssä tilaisuudessa presidentti piti puheen ja tapasi kymmeniä ihmisiä. Hän ei käyttänyt kasvomaskia. Presidentti meni koronavirustestiin palattuaan takaisin Valkoiseen taloon.

Trump harvoin käyttää kasvomaskia julkisuudessa.­

AFP:n mukaan presidentin kanssa tekemisissä olleet tai Valkoisessa talossa työskentelevät poliitikot, virkamiehet ja armeijan edustajat ovat perjantain aikana hakeutuneet koronavirustesteihin. Toistaiseksi varapresidentti Mike Pencen, ulkoministeri Mike Pompeon, valtiovarainministeri Steven Mnuchinin ja terveysministeri Alex Azarin sekä Trumpin lasten Ivanka Trumpin ja Barron Trumpin sekä vävyn Jared Kushnerin testitulokset ovat tulleet takaisin negatiivisina.

CBS Newsin mukaan Trumpin vaalikampanjassa mukana olevia on puolestaan kehotettu hakeutumaan testeihin, jos he ovat altistuneet koronavirukselle. Työntekijöitä on kehotettu myös käyttämään kasvomaskeja, pesemään käsiä ja pitämään etäisyyttä.

Trump on vaimonsa kanssa karanteenissa Valkoisessa talossa.