Monet koronaviruksen vuoksi joukkoliikennettä välttelevistä eurooppalaisista ovat ryhtyneet pyöräilijöiksi. Tämä näkyy myös pyöräilyyn suunnatuissa investoinneissa.

Koronaviruspandemia näyttää käynnistäneen Euroopassa pyöräilyvallankumouksen. BBC:n mukaan pyöräilyyn liittyvään infrastruktuuriin on investoitu eri Euroopan maissa pandemian alettua jo yli miljardi euroa.

Uusia pyöräteitä puolestaan on ehditty rakentaa jo noin 2 300 kilometrin edestä.

Koronavirus on saanut joukkoliikennettä välttelevät ihmiset hyppäämään yhä enenevissä määrin polkupyörien satulaan. Vaikka pyöräilystä esitetään toisinaan kriittisiä kommentteja, sen edut kansanterveyden ja ilmaston kannalta ovat kiistämättömiä.

– Pyöräily on noussut esiin isona voittajana. Tämä aika on osoittanut meille potentiaalin, joka pyöräilyllä on meidän kaupunkiemme ja elämämme muuttamisessa, Brysselissä päämajaansa pitävän Euroopan pyöräilyliiton edustaja Jill Warren kertoo BBC:lle.

Esimerkiksi Milanon varapormestari Pierfrancesco Maran sanoo, että aiemmat yritykset rakentaa kaupunkiin lisää pyöräteitä ovat kaatuneet autoilijoiden protestointiin. Nyt Milanossa on 35 kilometriä uusia pyöräteitä, joista tosin osa on väliaikaisia.

– Joku sanoi, että tarvitsin koronaviruksen viedäkseni ne läpi täällä, Maran kertoo.

Hänen mukaansa pyörillä liikkuvat ovat juurikin useimmiten niitä kaupunkilaisia, jotka käyttivät aiemmin joukkoliikennettä. Milanossa pyöräilijöiden määrän on arvioitu nousseen moninkertaiseksi pandemian aikana.

Osa kaupunkilaisista on kuitenkin kritisoinut sitä, etteivät panostukset ole vieläkään riittäviä tarpeeseen nähden. Nähtäväksi jää myös, kuinka pysyvä muutos on pandemian väistyttyä.

Warrenin mukaan poliitikoilta tarvitaan rohkeutta tehdä muutoksista pysyviä.

– Vaaditaan poliittista tahtoa, investointeja ja niitä haluavien kansalaisten aktivismia, hän sanoo.