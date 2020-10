”Miljoonan dollarin kysymys” – IS:n kirjeenvaihtaja arvioi, kuinka Trumpin koronatartunta vaikuttaa vaalikampanjaan

– Koronavirus on nyt ehdoton ykköspuheenaihe täällä seuraavan kuukauden ajan ja suurin vaalikysymys, IS:n kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen sanoo ja toteaa amerikkalaisten luottavan tässä asiassa enemmän Joe Bideniin kuin Donald Trumpiin.

Internetin syövereissä muhii salaliittoteorioita siitä, että Donald Trumpin koronatartunta oli se suunniteltu ”lokakuun yllätys”, joka sekoittaa vallitsevan vaaliasetelman. Ilta-Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mikko Marttisen mukaan näille huhuille ei ole löytynyt tilaa vakavasti otettavassa mediassa.

– Trump on valehdellut ja muunnellut totuutta presidenttikautensa aikana niin paljon, että kaikkeen mitä hän sanoo suhtaudutaan epäluuloisesti. Mutta kyllä tämä otetaan nyt vakavasti.

– Kyse on asiasta, jolla on niin suuria kerrannaisvaikutuksia. Tällaista ei voi keksiä ja vetää hatusta. Tämä on vakava uutinen ja media suhtautuu siihen vakavasti.

”Miljoonan dollarin kysymys”

Brasilian presidentin Jair Bolsoraron kannatus lähti nousuun hänen sairastuttuaan hyvin lieväoireiseen koronaan. Nyt pohditaan mitä Trumpin onnahdelleelle kampanjasuosiolle tapahtuu, jos hänenkin oireensa ovat vähäisiä.

– Se on miljoonan dollarin kysymys. Trumpin kampanja oli suurissa vaikeuksissa ja Joe Bidenin gallupjohto oli selvä. Jotain järisyttävää tarvittiin tilanteen muuttamiseksi.

– No, tämä on järisyttävää. Mutta on vaikea sanoa, muuttaako se tilannetta Trumpin eduksi. Ainakin se vaatisi sen, että oireet todellakin ovat lieviä. Silloin Trump pystyisi sanomaan, että ei tämä nyt niin vakavaa ole, minä olen vahva – Bolsonaron tapaan.

– Mutta sekin on vaikeaa, kun Amerikassa 200 000 ihmistä on kuollut tähän tautiin.

Murska-arviot saaneessa ensimmäisessä tv-väittelyssä Donald Trump ja Joe Biden pysyttelivät viiden metrin etäisyydellä toisistaan.­

”Hän käyttää harvoin maskia”

Presidentti Trump kertoi koronatartunnastaan perjantain vastaisena yönä Yhdysvaltain aikaa. Uutinen oli shokeeraava herääville amerikkalaisille.

– Se oli valtava uutispommi, mutta sitä en tiedä kuinka valtavasta yllätyksestä voidaan puhua, kun otetaan huomioon miten Trump on koronavirukseen suhtautunut.

– Hän käyttää harvoin maskia ja on läsnä tilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä paikalla, eikä turvavälejä noudateta, Marttinen sanoi ja korosti kontrastin demokraattien presidenttiehdokkaaseen Joe Bideniinolevan suuri.