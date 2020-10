Lehti: Trumpin pojan naisystävä joutui jättämään työnsä Foxilla – assistentti syytti seksuaalisesta ahdistelusta

The New Yorkerin mukaan Fox News maksoi assistentille neljä miljoonaa dollaria, jotta tämä ei veisi syytöksiään oikeuteen.

Kimberly Guilfoyle on ollut kovien syytösten keskellä.­

Yhdysvaltain presidentin pojan Donald Trump Jr.:n naisystävä Kimberly Guilfoyle joutui jättämään pestinsä Fox Newsilla sen jälkeen, kun Guilfoylen assistentti oli syyttänyt naista seksuaalisesta ahdistelusta. Fox News maksoi assistentille neljä miljoonaa dollaria, jotta tämä ei veisi syytöksiään oikeuteen, The New Yorker uutisoi.

Guilfoyle aloitti Foxilla vuonna 2016 ja lähti yhtiöstä kesken sopimuskautensa heinäkuussa 2018. Jo samana vuonna Huffington Post uutisoi, että Fox oli pakottanut Guilfoylen lähtemään kuukausia kestäneen sisäisen tutkinnan seurauksena. Tutkinnan aikana Guilfoylen kollegat ja mukaan lukien hänen assistenttinsa olivat kertoneet häiritsevästä toiminnasta kuten seksuaalisesta ahdistelusta. Guilfoyle kiisti asianajajansa välityksellä syytökset jo tuolloin.

Kimberly Guilfoyle seurustelee presidentin pojan kanssa.­

New Yorker on kuitenkin haastatellut Fox Newsin entisiä ja nykyisiä työntekijöitä ja saanut käsiinsä luonnoksen, jonka pohjalta assistentti ilmeisesti ajatteli nostaa siviilikanteen tai tehdä rikosilmoituksen. Asia kuitenkin käsiteltiin Foxilla ja luonnos haudattiin assistentille maksettujen rahojen myötä.

Assistentin kerrotaan väittäneen, että Guilfoyle muun muassa paljasti itsensä naiselle ja näytti kuvia seksikumppaniensa genitaaleista. Assistentti väitti myös, että Guilfoyle oli kehottanut häntä suostumaan Foxin työntekijän seksuaalisiin ehdotuksiin ja, että Guilfoyle oli pyytänyt assistenttiaan kommentoimaan alastonta vartaloaan.

New Yorkerin mukaan useat assistentin väitteistä on voitu vahvistaa muista lähteistä. Esimerkiksi toinen henkilö oli paikalla, kun Guilfoyle oli vähissä vaatteissa tai alasti assistenttinsa edessä. Entiset ja nykyiset Fox Newsin työntekijät vahvistivat puolestaan, että Guilfoyle oli esitellyt kuvia miesten sukuelimistä. Työntekijöiden mukaan Guilfoylen kovat puheet seksistä järkytti hius- ja meikkitaiteilijat niin, että he tekivät naisesta sisäisen valituksen.

Guilfoyle on kiistänyt kovat syytökset.­

Guilfoyle kiisti väitteet sopimattomasta käytöksestä New Yorkerille antamassaan lausunnossaan. Myös hänen tuttunsa pitivät väitteitä Guilfoylen käytöksestä epäuskottavina.

Guilfoyle toimii nykyisin presidentti Donald Trumpin uudelleenvalintakampanjan varainkerääjänä. Guilfoyle nousi uutisotsikoihin kesällä pidettyään kiihkeän puheen republikaanien puoluekokouksessa.

Guilfoyle piti kiihkeän puheen republikaanien puoluekokouksessa.­

Puheessan Guilfoyle muun muassa kehui Trumpin luoneen ”suurimman talousmahdin, mitä maailmassa on koskaan tunnettu”.

– Hyvät naiset ja herrat, hyvät amerikkalaisen unelman ja vapauden puolesta taistelevat: paras on vielä tulematta.