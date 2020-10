Mika Aaltolan kolumni: Trump ja liberaali tekopyhyys

Kun aitoa ja vilpitöntä ei ole tarjolla, kysymys on lähinnä tekopyhyyden muodoista, myös Yhdysvaltojen seuraavaa presidenttiä valittaessa, kirjoittaa Mika Aaltola.

Miksi jaksamme herätä yöllä katsomaan Donald Trumpin ja Joe Bidenin vaaliväittelyä? Yhdysvallat tarjoaa meille politiikkadraamaa. Olemme päättäneet, että se kiinnostaa ja seuraamme sitä intensiivisesti.

Alkuun on hyvä tehdä tunnustus. Olen liberaali. Koin voimakkaasti Neuvostoliiton romahtamisen. Kun muurit sortuivat Berliinissä ja itäisessä Euroopassa, kansojen vapautuminen sai kyyneliä silmäkulmaani. Sittemmin tähän liberaaliin mentaliteettiin on hiipinyt paljon inhorealismia.

Väittelyssä Trump näyttäytyi koulupihan öykkärinä, joka huutaa ja tuuppii. Kiusaaminen ilmenee myös politiikassa, demokratioiden väittelyt ovat yhä kouluväkivaltaisempia. Seuratessani vaaliväittelyä koin liberaalia ylimielisyyttä, tekopyhyyttä. Miten näin voin toimia! Kuinka yksi vanhimmista demokratioista on tässä jamassa, jossa maan presidentti epäilee vaalien pelisääntöjä ja jättää varauman tuloksen myöntämiseen?

Voiko olla, että minun liberaali närkästykseni on myös paljolti tekopyhyyttä? Jossakin muussa hetkessä olisin liberaalille poliittiselle johtajalle sallinut jotain vähän samankaltaista, koska mielestäni tarkoitus olisi pyhittänyt keinot.

Trump-kultin kannattajien näkemys on, että Trump haastoi Amerikkaa syövän liberaalin hapatuksen. Hän oli jämäkkä sankari ja kävi päälle. Mielenkiintoista on, että Trumpin kannatus on niinkin korkea kuin se on: noin 40 prosenttia amerikkalaisista uskoo häneen, eivätkä skandaalit ole juurikaan vaikuttaneet tähän.

Voisi hyvin kysyä, eivätkö skandaalit ja närkästys ylläpidä Trumpin kannatusta? Eikö hän ole liberaalin tekopyhyyden tuote, jossa ärsyyntyminen saa hänet näyttämään vaihtoehdolta?

Todennäköistä tässä vaiheessa on, että Trump häviää vaalit. Valtaan nousee keskitien kulkija ja pitkäaikainen näkyvä politiikko Biden. Trump saattaa joutua jopa tuomiolle rötöksistään liike-elämässä.

Edellisten vaalien alla Trump huudatti kansaa: ”Lukitkaa Clinton!”. Poliittisen vastustajan tyrmään laittaminen ei kuulosta vakaalta demokratialta. Mutta samalla moni liberaali haluaisi Trumpin vangittavaksi tammikuussa 2021 uuden presidentin virkaanastujaisten jälkeen. Skenaario ei ole mahdoton, mutta antaa vaivihkaisen aavistuksen siitä, mitä liberaali tekopyhyys tarkoittaa.

Me sallimme helposti poikkeuksia säännöistä, koska hyveelliseksi kokemamme liberaali päämäärä pyhittää sen. Esimerkiksi EU:n kesäiset velkapäätökset, jotka aikaisemmin olisivat olleet ennenkuulumattomia, ovat nyt monista käytännön järkeä ja tilannesidonnaista viisautta. Luotamme siihen, että tuomari on jalo ja sivistynyt. Säännöt voivat joustaa jos suunta on hyveellinen.

Trump on paljolti opportunisti, mutta samalla kansan osien aidon turvattomuuden paljastaja ja muokkaaja. Hän on rasisti, jos sitä tarvitaan. Hän on naisvihamielinen, jos se hyödyttää. Hän on aikakautemme paineiden ukkosenjohdin. Hän on myös vallitsevien totuuksien kyseenalaistaja.

Meidän pitäisi tarkasti katsoa peiliin, koska liberaaleille ihmisille hän on onnistunut aiheuttamaan krapulan, hetken jolloin voisimme nähdä itsemme alastomina ja tehdä suuntaamme muutoksia. Trump ei ole pahis, joka odottamalla ja oikeamielisyyden säilyttämisellä häviää unohduksen yöhön.

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin johtaja.