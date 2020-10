Nykyajalle ja Yhdysvaltain riitaiselle poliittiselle kahtiajaolle tyypillisesti myös salaliittoteoriat ryöpsähtivät valloilleen sosiaalisessa mediassa presidentti Donald Trumpin ilmoitettua koronavirustartunnastaan.

Trump tunnetaan alituisista valheistaan ja siksi monet epäilivät ensi reaktionaan, että hän ei olisikaan oikeasti sairastunut.

– Vaistomaisesti ajattelen, onko tämä todella totta. Hän on valehdellut niin monesta asiasta…, kirjoitti Trump-kriitikkona tunnettu amerikkalaiskirjailija ja historioitsija Anne Applebaum Twitterissä.

Samaan hengenvetoon hän tosin myös totesi että tällaista voisi olla hyvin vaikea peitellä.

Jo siinä vaiheessa torstaina, kun Trump ilmoitti vetäytymisestään eristykseen avustajansa Hope Hicksin tartunnan takia, jotkut huomauttivat, että se tarjosi Trumpille tilaisuuden suunnata huomio muualle hänen kannaltaan negatiivisista uutisista.

Trumpin vaaliväittelykäytöstä oli kritisoitu rajusti tällä viikolla ja väittelykäytäntöihin on tulossa muutoksia hänen päällehuutelujensa estämiseksi. Yhdysvalloissa oli myös juuri tullut julki nauhoitteita Melania Trumpin keskustelusta, jossa tämä sätti karkeakielisesti Valkoisen talon joulukoristeperinnettä.

Joidenkin keskustelijoiden mukaan koronaan sairastunut Trump voisi saada myötätuntoa puolelleen ja sitä kautta etua ongelmissa olevaan vaalikampanjaansa. Jos hän pari viikon sisällä ilmaantuisikin vain lievien oireiden jälkeen uudelleen kampanjoimaan, hän saisi tukijoineen pontta esimerkiksi väitteilleen, että tauti on lieventymässä.

Trumpin on myös aiemmin epäilty vedättäneen mediaa koronauutisoinnissa. Esimerkiksi silloin kun hän kertoi syövänsä kohulääke hydroksiklorokiiniä ennaltaehkäisevästi koronaan, moni kyseenalaisti ilmoituksen mainostemppuna presidentin itsensä kehumalle lääkkeelle.

Salaliittoteorioita voi tuskin pitää muuna kuin seurauksena Trumpin itsensä kylvämästä syvästä epäluottamuksesta poliittiseen järjestelmään. Vastauksena salaliittoteorioille moni amerikkalaiskommentaattori ryhtyikin listaamaan syitä miksi Trump ei valehtelisi tällaisesta asiasta.

– Hei te salaliittoteoreetikot siellä: 1) Trump ei halua näyttää heikolta 2) hän ei halua tunnustaa epäonnistumistaan vastauksessa covidiin 3) hänen pitää pysyä kampanjoimassa ja kameroiden edessä 4) hänen pitää innostaa peruskannattajiaan 5) ”toipuminen” veisi viikkoja ja ihmiset äänestävät NYT, twiittasi esimerkiksi liberaaliaktivisti ja politiikan kommentaattori Nomiki Konst.

Eli toisin sanoen: valheellisesta koronatartunnasta olisi Trumpin persoonalle ja vaalikampanjalle huomattavasti enemmän haittaa kuin mistään kuvitellusta hyödystä.

Valekoronaa olisi myös erittäin vaikea peitellä, koska valheeseen pitäisi valjastaa sekä lääkärit että Valkoisen talon henkilökuntaa, ja jälkimmäiset taas tunnetaan jatkuvista vuodoistaan medialle.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan epäilyt ja salaliittoteoriat kuvastavat aikaa, jossa elämme.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Yhdysvalloissa eletään melko kyynisiä aikoja.­

– Eletään melko kyynisiä aikoja. Yhdysvalloissa polarisaatio on kova ja mitä tahansa sanotaan, se nähdään epäillen, Aaltola sanoo.

Aaltola nostaa esille yhden tärkeän kysymyksen, jonka avulla Trumpin sairastumisen todenperäisyyttä voi arvioida: ”Mitä Trump hyötyisi siitä, että valehtelisi sairaudestaan”.

– On vaikea nähdä, miten se hyödyttäisi Trumpia. Pikemminkin se on hänelle negatiivista.

Aaltola muistuttaa, että neljä vuotta sitten samoihin aikoihin Trump pilkkasi silloista vastaehdokastaan Hillary Clintonia tämän sairastuttua keuhkokuumeeseen.

– Se oli hänelle ivan kohde, että Hillary ei kestä poliittista peliä, on heikko ja salaa jotain. Jos tämä on Trumpin logiikka sairauksien kohdalla, on vaikea nähdä, miten hän näkisi tämän hyödyttävän itseään, Aaltola toteaa.