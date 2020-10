Tällainen lääkintätiimi hoitaa Trumpia normaalisti

Valkoisessa talossa on henkilökuntaa ja varusteet ensiaputapauksiin ja terveystarkastuksiin, mutta oireiden pahentuessa presidentti lennätettäisiin sairaalaan.

Presidentti Donald Trumpin positiivisen koronavirus­testituloksen jälkeen Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut sitä, miten presidentin terveydentilaa tarkalleen seurataan.

Hänen henkilökohtainen lääkärinsä Sean P. Conley kertoi lausunnossaan, että hän uskoo presidentin jatkavan virkatehtäviensä hoitoa Valkoisessa talossa. Conleyn mukaan presidentti ja ensimmäinen nainen Melania Trump voivat hyvin.

Presidentti ja rouva Trump ovat kertoneet aikovansa jäädä karanteeniin Valkoiseen taloon. Heillä on käytössään tilavat henkilökohtaiset huoneistot. Mahdollisista liikkumisrajoituksista talon sisällä ei ole kerrottu.

Presidentin lähellä on normaalitilanteessa koko ajan Valkoisen talon lääkintäryhmä, johon kuuluu useampi hoitaja ja lääkäri. Koska presidentti on Yhdysvalloissa samalla armeijan ylipäällikkö, lääkintäryhmän jäsenet ovat yleensä myös sotilaslääkintähenkilöstöä.

He tarjoavat lääkintäpalveluja presidentin lisäksi tarvittaessa myös varapresidentille ja Valkoisen talon henkilökunnalle sekä esimerkiksi talon arvovieraille hätätilanteessa.

Lääkintätiimiä johtaa yleensä presidentin henkilökohtainen lääkäri, joka on presidentin itsensä valitsema henkilö. Jo parin vuoden ajan Trumpin terveydestä on ollut vastuussa laivaston upseeri, komentajan arvoa kantava Sean P. Conley. Hänellä on Valkoisessa talossa oma toimisto lähellä presidentin virkahuonetta Oval Officea.

Valkoisen talon varustukseen kerrotaan kuuluvan myös pieni lääkintähuone ja ensiapuyksikkö. Entinen presidentti Barack Obama sai lääkintähuoneessa sikainfluenssarokotteen joulukuussa 2008.­

Valkoisen talon varustukseen kerrotaan kuuluvan myös pieni lääkintähuone ja ensiapuyksikkö, mutta tuoreita tietoja näiden varustuksesta ei ole tarjolla. Aiemmin on kerrottu, että saatavilla on aina nopeasti ensiaputapauksiin soveltuvia lääkkeitä ja elvytysvälineistöä.

Mikäli presidentti sairastuu vakavasti tai äkillisesti, hänet kiidätetään sairaalaan. Jo vuosikymmenien ajan presidentillisen tason hoitoa Yhdysvaltain valtionpäämiehille on tarjonnut Walter Reedin sotilassairaala, jossa Trumpkin on käynyt terveystarkastuksissa.

Myös Trumpin tapauksessa voi olettaa, että jos hän saa pahoja koronaoireita, hänet siirretään pikaisesti hoitoon juuri sinne. Walter Reed sijaitsee Bethesdassa vain muutaman minuutin helikopterimatkan päässä Valkoisesta talosta pohjoiseen.

Presidentin henkilökohtaisella lääkärillä on tärkeä rooli siinä tilanteessa, jos presidentti sairastuu vakavasti. Hän antaa arvion tämän toimintakyvystä konsultoituaan mahdollisesti muita asiantuntijoita. Valtaoikeuksien siirrosta varapresidentille päättää kuitenkin perustuslain 25. lisäyksen mukaan maan hallitus.