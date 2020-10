Näin Trumpin puheet koronasta ovat muuttuneet

Uutistoimisto Reuters koosti Trumpin puheet koronaviruksesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tullut vuoden aikana tunnetuksi koronaviruksen vähättelijänä. Trumpin on nähty ja kuultu muun muassa kritisoineen maskien käyttöä ja järjestäneen suuria kampanjatilaisuuksia terveysviranomaisten varoituksista huolimatta.

Uutistoimisto Reuters kokosi Trumpin koronavirusta koskevia lausuntoja aikajanalle tammikuusta alkaen.

Tammikuun 22. päivä, CNBC:lle

– Se on meillä täysin hallinnassa. Yksi ihminen tulee Kiinasta ja se on meillä täysin kontrollissa. Se menee aivan hyvin.

Tammikuun 24. päivä, twiitti

– Kiina on työskennellyt erittäin kovaa koronaviruksen eristämiseksi. Yhdysvallat arvostaa suuresti heidän työtään ja läpinäkyvyyttä. Se tulee menemään oikein hienosti. Tahdon kiittää presidentti Xitä amerikkalaisten puolesta.

Helmikuun 23. päivä, toimittajille

– Olemme erittäin osallisia. Olemme erittäin, erittäin tietoisia kaikesta mitä on meneillään. Se on meillä erittäin hyvin hallinnassa tässä maassa.

Helmikuun 27. päivä, Valkoisessa talossa

– Se tulee katoamaan. Yhtenä päivänä, se on kuin ihme, se häviää.

Maaliskuun 10. päivä, republikaanien senaattorien tapaamisen jälkeen

– Tämä oli odottamatonta. Ja se iski maailmaan. Ja me olemme varautuneet ja tulemme tekemään hyvää työtä sen suhteen. Ja se tulee menemään pois. Pysykää vain rauhallisina. Se tulee menemään pois.

Maaliskuun 15. päivä, Valkoisessa talossa

– Tämä on erittäin tarttuva virus. Se on uskomatonta. Mutta tämä on jotakin, johon meillä on järisyttävä kontrolli.

Maaliskuun 18. päivä, twiitti

– Olen aina ottanut kiinalaisen viruksen erittäin vakavasti ja tehnyt erittäin hyvää työtä alusta asti, mukaan lukien varhainen päätökseni sulkea rajat Kiinasta vastoin lähes kaikkien toiveita.

Huhtikuun 3. päivä, Valkoisessa talossa

– Maskit tulevat olemaan vapaaehtoisia. Voitte käyttää niitä, mutta teidän ei ole pakko. Minä päätän olla käyttämättä, mutta jotkut haluavat käyttää niitä ja se on ok. Kun tapaan presidenttejä, pääministereitä, diktaattoreja, kuninkaita, kuningattaria, en vain näe itseni pitävän sitä, en vain näe.

Huhtikuun 23. päivä, Valkoisessa talossa

– Kuulin desinfiointiaineesta, joka tappaa sen minuutissa, yhdessä minuutissa ja näin voisimme vaikkapa injektoida sitä.

Myöhemmin Trump lisäsi, ettei kehottanut ihmisiä nauttimaan desinfiointiainetta ja selitti puheitaan sarkasmilla.

Toukokuun 21. päivä, vierailulla Fordin tehtaalla

– Käytin maskia takatiloissa. En halunnut antaa lehdistölle sen näkemisen nautintoa.

Kesäkuun 12. päivä, ennen maskin pitämistä ensimmäistä kertaa julkisesti

– Kun olet sairaalassa, erityisesti kun puhut sotilaiden kanssa, ihmisten jotka joissain tapauksessa tulivat juuri leikkauspöydältä, minusta on hyvä asia käyttää maskia.

Kesäkuun 21. päivä, Valkoisessa talossa

– Pyydämme kaikkia jotka eivät voi pitää turvavälejä, käyttämään maskia, hankkikaa maski. Pidätte siitä tai ette, niillä on vaikutusta ja tarvitsemme kaiken mitä saamme. Minä käytän sitä, ilomielin. Mikä vain, mikä voi auttaa, on hyvä asia.

Elokuun 29. päivä, vaaliväittelyssä Joe Bidenin kanssa

– Käytän maskia silloin kun täytyy. Kun täytyy, käytän maskia.

Trump totesi näin pilkatakseen Bideniä, joka käyttää maskia jatkuvasti.

– En käytä maskeja kuin hän. Aina kun näen hänet, hänellä on maski. Hän saattaa puhua 200 jalan (noin 60 metrin) päästä heistä ja saapuu isoimman koskaan näkemäni maskin kanssa.

Elokuun 29, päivä vaaliväittelyssä, kun Trumpilta kysyttiin onko hän huolissaan viruksen leviämisestä kampanjatilaisuuksissaan.

– No, tähän asti meillä ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Ne pidetään ulkona ja siinä on asiantuntijoiden mukaan iso ero. Me pidämme ne ulkona ja meillä on järisyttäviä yleisöjä, näethän. Meillä ei ole negatiivisia, ei negatiivisia vaikutuksia. Meillä ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia ja meillä on ollut tilaisuuksissa 35 000–40 000 henkeä joissain noista tilaisuuksista.