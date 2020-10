Trump on voinut altistaa koko joukon ihmisiä – tällaisia tapaamisia hänellä on ollut viime päivinä

Yhdysvaltain presidentin virallisesta kalenterista näkyy, keitä hän on tavannut viime päivinä virallisissa tapaamisissa. Epävirallisista tapaamisista ei ole tietoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi varhain perjantaiaamuna saaneensa koronavirustartunnan. Toistaiseksi ei tiedetä, mistä Trumpin tartunta on peräisin ja kauanko presidentti on virusta kantanut. Video yllä:Trump pilkkasi Bidenia maskin käytöstä ensimmäisessä vaaliväittelyssä.

On kuitenkin todennäköistä, että kaikki presidentin seurassa viime päivinä olleet henkilöt ovat voineet altistua koronavirukselle.

Yhdysvaltain presidentin virallinen kalenteri on julkista tietoa ja siitä käy ilmi, missä Trump on liikkunut ja keitä hän on tavannut. Virallisen ohjelman ulkopuolisia tapaamisia kalenteri ei kerro.

Perjantaiaamuna Trumpin oli määrä osallistua muun muassa erilaisiin kampanjatilaisuuksiin.

Torstaina Trump aloitti päivänsä Valkoisessa talossa antamalla haastattelun Fox Newsin Sean Hannitylle. Iltapäivällä presidentin ohjelmassa oli muun muassa puhe varainkeruutilaisuudessa Trump National -golfkerholla.

Keskiviikkona Trump tapasi kvartsikivitasoja valmistavan Cambria-yhtiön toimitusjohtajan Marty Davisin tämän kotona Minnesotassa. Davisin kotona järjestettiin presidentinvaaleihin liittyvä varainkeruutilaisuus. Illalla ohjelmassa taas oli Make America Great Again -kampanjatilaisuus Duluthin lentokentällä Minnesotassa.

CNN:n lääketieteen asiantuntija Jonathan Reiner arvioi, että Trumpin avustaja Hope Hicks on saattanut tartuttaa virusta tiistai-iltana matkustaessaan presidentin ja tämän henkilökunnan kanssa ensimmäiseen vaaliväittelyyn Ohioon demokraattien presidenttiehdokas Joe Bideniä vastaan. Trumpin mukana Clevelandiin matkusti noin 20–30 avustajaa ja perheenjäsentä. Washington Post kertoo Trumpin olleen lähikontaktissa useiden paikalla olleiden ihmisten, muun muassa kannattajiensa kanssa.

Trumpin neuvonantaja Hopen on kerrottu saaneen ensimmäiset oireensa keskiviikkona. Reinerin mukaan tartuntariski on suurimmillaan oireiden alkamispäivänä, mutta todennäköisesti tartunnan saanut levittää tautia myös 48 tuntia aiemmin.

– Trumpin tiimi kieltäytyi pitämästä maskeja salissa. Tiedätte, kuinka pöyristyttävää se oli. Se oli pöyristyttävää jo ennen kuin tiesimme, että tiimin jäsen oli jo saanut tartunnan, Jonathan Reiner sanoi.

Ainakin Trumpin henkilökuntaan kuuluvat Valkoisen talon henkilöstöpäällikkö Mark Meadows ja neuvonantaja Ben Williamson ovat antaneet negatiiviset testitulokset perjantaina, CBS Newsin Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Fin Gomez kertoo.