Ulkomaat

IS seuraa: Donald Trumpilla todettu korona, myös Melania Trumpilla tartunta – näin lääkäri kommentoi

Yhdysvaltojen presidentillä Donald Trumpilla on todettu korona. Myös rouva Melania Trump on todettu koronapositiiviseksi. IS seuraa tilanteen kehittymistä, lue tuoreimmat päivitykset.

