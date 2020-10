USA:n presidentinvaaliväittelyn kohu ei laannu – Trump vastustaa sääntömuutoksia, moderaattori lateli kovia syytöksiä

Kaoottiseksi kuvailtu ensimmäinen vaaliväittely on aiheuttanut kovaa jälkipuintia Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain presidentinvaaliväittelyiden sääntöihin ollaan vasta suunnittelemassa muutoksia, mutta maan presidentti Donald Trump on jo ilmoittanut vastustavansa niitä. Trump perustelee muutosvastarintaansa helpoksi kuvailemallaan "väittelyvoitolla".

– Miksi antaisin vaalikomission muuttaa sääntöjä toisen ja kolmannen väittelyn osalta, kun voitin niin helposti viime kerralla, hän ihmetteli Twitterissä.

Trump on julistanut väittelyn jälkeen itsensä tiistaisen huutokilpailun voittajaksi. Yhdysvaltalaismedioiden tekemät kyselyt viittaavat kuitenkin siihen, että demokraattihaastaja Joe Biden olisi noussut väittelyn voittajaksi.

Muutosten tarve tuli ajankohtaiseksi tiistaina paikallista aikaa järjestetyn ja kaoottiseksi kuvaillun ensimmäisen väittelyn jälkeen. Yksi ehdotettu muutos olisi toisen ehdokkaan mikrofonin sulkeminen hänen kilpakumppaninsa puhuessa.

Joe Biden tiistain vaaliväittelyssä.­

Ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen yhdysvaltalaismediassa sai ensin päähuomion se, kuinka kamalaa katsottavaa debatti oli. Sekavaa väittelyä leimasi Trumpin jatkuva päälle puhuminen ja kunnollisen asiakeskustelun lähes täydellinen puuttuminen.

Myös Biden puhui väittelyn aikana Trumpin päälle, mutta presidentin huutelu johti lopulta siihen, että Trumpin keskeytykset saivat Bidenin tiuskaisemaan: "Voisitko sulkea suusi?"

Ehdokkaan mikrofonin sulkemisella olisi määrä välttyä juuri päälle puhumiselta. Tämän uskotaan helpottavan väittelyn moderaattorin tehtävää. Väittelyn katsojat ovat kuitenkin jo arvelleet, ettei mikrofonin sulkeminen estäisi ehdokkaita huutelemasta toistensa päälle.

Wallace: Trump astui kauniin kakun päälle

Niin demokraattien kuin republikaanienkin riveissä ollaan oltu lähestulkoon yksimielisiä siitä, että ehdokkaiden 90-minuuttinen kohtaaminen oli ruma ja hallitsematon tapaus.

Tiistain väittelyn moderaattorina toiminut Fox Newsin Chris Wallace avasi keskiviikkona tuntojaan kaoottiseksi riistäytyneestä väittelystä. Wallacen mukaan väittely oli "kamala menetetty mahdollisuus".

– En olisi koskaan uskonut, että se lähtee raiteilta sillä tavalla, Wallace sanoi New York Timesin mukaan.

– Olen ammattilainen. En ole koskaan kokenut mitään tällaista.

Kun Wallacelta kysyttiin, aiheuttiko Trump hänen mielestään väittelyn riistäytymisen käsistä, hän totesi, ettei presidentti ainakaan auttanut asiassa.

Fox Newsin Chris Wallace moderoi ensimmäistä presidentinvaaliväittelyä Clevelandissa.­

Torstaina Wallace oli jo kovasanaisempi presidenttiä kohtaan. Hän kertoi Fox Newsille, että Trump oli pilannut jotain, minkä olisi pitänyt vastata "kaunista, herkullista kakkua".

– Koin, että olin saanut kaikki ainekset kasaan. Olin leiponut tämän kauniin, herkullisen kakun ja sitten presidentti iski suoraan sanoen jalkansa siihen, Wallace sanoi.

– Se oli turhauttavaa minulle, sillä olin yrittänyt kovasti valmistautua vakavaan väittelyyn, hän jatkoi.

Wallacen mielestä vieläkin turhauttavampaa oli kuitenkin se, etteivät yhdysvaltalaiset saaneet haluamaansa ja ansaitsemaansa vaaliväittelyä.

Luvassa vielä kaksi väittelyä

Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany kertoi toimittajille torstaina, että presidentti voisi hyväksyä ainoastaan kaksi muutosta seuraavaan väittelyyn: "moderaattorin vaihtamisen ja demokraattiehdokkaan vaihtamisen".

McEnanyn mukaan Trump ei halua sääntöjä, jotka "paikkailevat toisen ehdokkaan kyvyttömyyttä esiintyä hyvin".

Trump, joka on kannatuskyselyissä Bideniä jäljessä, on kutsunut Ohion Clevelandissa järjestettyä väittelyä "jännittäväksi illaksi".

Ohjelmassa on vielä kaksi väittelyä Trumpin ja Bidenin välillä. Ne pidetään 15. ja 22. lokakuuta. Näistä ensimmäinen on määrä järjestää Floridan Miamissa ja jälkimmäinen Tenneseen Nashvillessa. Vaalipäivä on 3. marraskuuta.