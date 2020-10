Dubain sheikin veljenpojasta eronnut voimistelijatähti julkaisi riipaisevan videon ja katosi jäljettömiin – ”En voi luovuttaa lapsiani ventovieraille”

Zeynab Javadli väitti joutuneensa jatkuvan painostuksen kohteeksi erottuaan olympia-ampujana tunnetusta Dubain kuningasperheen jäsenestä yhdeksän kuukautta sitten.

Sheikki Saeed bin Maktoum bin Rashid al-Maktoum on entinen olympia-ampuja. Puoliso Zeynab Javadli on puolestaan edustanut kotimaataan Azerbaidzhania voimistelukilpailuissa.­

Arabiemiirikuntiin kuuluvan Dubain hovista hiljattain kantautuneet uutiset ovat jälleen herättäneet kysymyksiä hallitsijaperheen tavoista kohdella naispuolisia jäseniään.

Aiemmin maailmalla on noussut kohua Dubain hallitsijan Mohammed bin Rashid al-Maktoumin, 70, puolison, prinsessa Haya bint al-Husseinin, 46, paosta Lontooseen parin lasten kanssa. Otsikoihin ovat päätyneet myös sheikin kahden tyttären, Latifan, 34, ja Shamsan, 39, katoamiset epäonnistuneiden pakoyritysten päätteeksi.

Nyt Lähi-idän tapahtumista uutisoivat tiedotusvälineet, Espanjan lehdistö sekä muun muassa brittilehti Daily Mail ovat kiinnittäneet huomionsa hallitsijan veljenpojan Saeed bin Maktoum bin Rashid al-Maktoumin, 43, sekä hänen puolisonsa Zeynab Javadlin, 29, eroon ja sen seurauksiin.

Zeynab Javadli kuvattiin rytmisen voimistelun MM-kisoissa Japanin Miessä vuonna 2009. Kotiin Azerbaidzhaniin hän vei tuolloin pronssimitalin.­

Sheikki Saeed kilpaili miesten skeet-ammunnassa Lontoon olympialaisissa vuonna 2012. Hänen sijoituksensa karsintakierroksella oli 13.­

Arabiemiraatteja neljissä olympialaisissa skeet-ampujana edustanut sheikki Saeed nai azerbaidzhanilaisen Javadlin vuonna 2015. Nainen tunnettiin aiemmin kansainvälisissäkin kisoissa kilpailleena ex-voimistelijana.

Pariskunta sai vuosina 2016–2019 kolme tytärtä, Sanan, Asiyan ja Salaman. Yhdeksän kuukautta sitten parin yhteiselo päättyi kuitenkin eroon, jonka myötä Javadli muutti tyttärineen sekä vanhempineen kuninkaallisesta palatsista omaan, yksityiseen huvilaan.

Nyt äiti, tyttäret sekä isovanhemmat ovat kadonneet, eikä heidän olinpaikastaan ole ollut julkisuudessa tietoa kolmeen viikkoon.

Viimeinen havainto Javadlista tehtiin lokakuun 10. päivän aamuna sosiaalisessa mediassa, kun hän kertoi 15 000:lle Instagram-seuraajalleen tilanteestaan suorissa lähetyksissä. Niistä tallentuneilla videoilla silmin nähden ahdistuneen oloinen Javadli näyttää katsojille pihalleen tulleita ihmisiä, joiden hän väittää pidättäneen iäkkäät vanhempansa.

Naisen Instagram-tililtä sittemmin kadonneista videoista on julkaissut otteita muun muassa Lähi-idän tapahtumista uutisoiva Middle East Eye -lehti.

Videoilla Javadli kertoi myös olleensa eron jälkeen jatkuvan häirinnän, painostuksen sekä henkisen ja fyysisen väkivallan kohteena.

– Sheikin työnjohtaja teki kaikkea tätä minulle. Kukaan ei yrittänyt auttaa minua, kaikki sanoivat, ’tämä on sheikkiin liittyvä asia, emme voi tehdä mitään’, Javadli väitti.

Naisen mukaan hän oli jäänyt ilman ruokaa ja vettä ja häneltä oli lisäksi viety myös puhelin, joka sisälsi hänen mukaansa todisteita väitetystä kaltoinkohtelusta.

Javadli kertoi pelkäävänsä, että ulkona olevat ihmiset rikkoisivat huvilan oven ja veisivät pois myös hänen lapsensa. Videon taustalta kuului jossakin vaiheessa myös pienen lapsen ääni, joka sanoi ”te ette voi viedä meitä minnekään”.

– En voi luovuttaa lapsiani ventovieraille. Näin he hoitavat asioita minun kanssani. Ei ole olemassa lakia, itkuinen Javadli kertoi videolla.

Javadlin ystävät kertoivat Daily Mailille tämän katoamispäivänä olevansa hyvin huolissaan, koska eivät olleet kuulleet naisesta mitään videoiden julkaisun jälkeen.

– Hän on kärsinyt paljon kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana. Hän haluaa lähteä Dubaista lastensa kanssa ja elää vapaampaa elämää. Toivon todella, että hän on turvassa, mutta hänellä ei ole ketään, kuka häntä auttaisi. Zeynab otti yhteyttä jopa Azerbaidzhanin suurlähetystöön saadakseen apua, mutta he sanoivat, etteivät voi tehdä mitään, yksi ystävistä kertoi lehdelle nimettömänä.

Toisen ystävän mukaan Javadli pyrki määrätietoisesti pois Dubaista, mutta sheikki Saeed ei antaisi sen tapahtua mistään hinnasta.

Javadlin tapaukseen kiinnitti välittömästi huomiota myös Lontoossa toimiva, Dubaissa vaikeuksiin joutuneita ulkomaalaisia avustava järjestö Detained in Dubai, joka on kampanjoinut näkyvästi muun muassa sheikha Latifan vapauttamisen puolesta.

– Ei voi painottaa riittävästi, että kyse on hätätilanteesta. Zeynab on suuressa vaarassa joutua laittoman pidätyksen ja vangitsemisen kohteeksi, tai kenties vielä jonkun pahemman. Arabiemiraattien kuninkaalliset perheet ovat tottuneet toimimaan rankaisematta, lain yläpuolella ja muun maailman näkemättä. Kuten myös heidän liittolaisensa, järjestöä johtava Radha Stirling kertoi lausunnossaan Javadlin kadottua.

Sheikki Saeedilla on Javadlin lisäksi myös kaksi muuta vaimoa, joiden kanssa hänellä on yhteensä kahdeksan lasta. Hän on paitsi Dubain nykyisen hallitsijan veljenpoika, myös tämän edellisenä hallitsijana toimineen veljen Maktoum bin Rashid al-Maktoumin poika.