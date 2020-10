Kiovan poliisi tutkii Yhdysvaltain lähetystön työntekijän kuolemaa – naisen epäillään joutuneen hyökkäyksen uhriksi juoksulenkillä

Vakavan päävamman saaneen yhdysvaltalaisnaisen kuolinsyytä selvitetään oikeuslääketieteellisessä tutkimuskeskuksessa.

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystössä työskennellyt amerikkalaisnainen on kuollut jouduttuaan väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Kiovassa lenkkeillessään. Kiovan poliisi tiedotti keskiviikkona naisen löytyneen tajuttomana rautatien läheisyydestä samalta alueelta, jolla myös lähetystö sijaitsee.

Kyiv Post -lehden mukaan vakavan päävamman saanut nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin tiedottaja Anna Zubreva kertoi lehdelle, että naisen kuolinsyytä selvitetään nyt oikeuslääketieteellisessä tutkimuskeskuksessa, jonne ruumis on toimitettu.

Poliisi kertoi tiedotteessaan etsivänsä pitkää, tummahiuksista ja noin 30-vuotiasta miestä, jolla oli tapahtuneen aikaan yllään shortsit, t-paita ja juoksukengät. Poliisin mukaan miehellä ”saattaa olla tekemistä” tapauksen kanssa.

Poliisin kerrotaan myös tutkivan onnettomuuden mahdollisuutta. Ukrainan sisäministeri Artem Shevtshenko kertoi keskiviikkoiltana paikallisella Espreso-kanavalla pitävänsä mahdollisena, että nainen olisi voinut saada vammansa myös junan tönäisemänä, koska tämä liikkui rautatien lähellä kuulokkeet korvillaan.

Surmansa saanut nainen oli Guardianin lähteen mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön työntekijän puoliso, joka työskenteli lähetystössä muissa kuin diplomaattisissa tehtävissä.

– Sydämet särkyneenä joudumme kertomaan Yhdysvaltain Kiovan-lähetystön yhteisön amerikkalaisjäsenen kuolemasta. Yhdysvaltain lähetystön edustajat työskentelevät yhdessä viranomaisten kanssa määrittääkseen kuolemantapauksen olosuhteet, lähetystön julkaisemassa lausunnossa sanottiin.

Guardianin mukaan Kiovaa on pidetty suhteellisen turvallisena asemamaana yhdysvaltalaisten diplomaattien keskuudessa. Lehden lähteen mukaan fyysisiltä hyökkäyksiltä on vältytty, vaikka lähetystön työntekijöihin on kohdistunut toisinaan häirintää ja heidän asuntoihinsa on tehty murtoja.

Lähteen mukaan häirintä ja murrot on yleensä liitetty Venäjän tiedustelun toimintaan Ukrainassa.