BBC: Espanja asetti tiukkoja koronarajoituksia – paikallishallinto kutsuu ”lockdownia” laittomaksi

Kolmasosa Espanjan uusista koronatartunnoista on todettu Madridin alueella.

Espanjan hallitus on määrännyt maan pääkaupunki Madridiin ankarat rajoitukset koronaviruksen vuoksi, BBC kertoo. Uusien määräysten mukaan paikalliset saavat poistua alueelta vain välttämättömien matkojen vuoksi.

Madridin paikallishallinto on kuitenkin sitä mieltä, että ”lockdown” on laiton ja että sen jo aiemmin asettamat koronatoimenpiteet ovat riittäviä epidemian leviämisen taltuttamiseksi. Suur-Madridin alueella on todettu lähes kolmasosa kaikista Espanjassa viimeisten kahden viikon aikana todetusta noin 133 000 koronavirustartunnasta.

BBC kertoo, että ”lockdownin” aikana Madridin maakuntarajat on suljettu välttämättömiä vierailuja lukuun ottamatta. Välttämättömiksi vierailuiksi katsotaan muun muassa työmatkat ja lääkärikäynnit. Samaan aikaan myös leikkikentät ja puistot on suljettu ja yli kuuden ihmisen kokoontumiset kielletty.

Espanjassa on viime viikkoina nähty kiihtyvää tartuntamäärien kasvua. Koko pandemian aikana yli 31 000 ihmistä on kuollut ja yli 748 000 sairastunut. Luvut perustuvat John Hopkinsin yliopiston tietoihin.