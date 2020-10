Republikaanit tehneet pesäeroa Trumpiin väittelyn jälkeen – senaatin republikaanijohtaja McConnell tuomitsi valkoisen ylivallan

"Jos hän ei korjaa puheitaan, niin sitten hän ei varmaan sanonutkaan väärin", arvioi Trumpilta selvennystä vaatinut republikaanisenaattori Tim Scott.

Yhdysvalloissa republikaanit ovat etäännyttäneet itseään maan presidentin Donald Trumpin näkökannoista tiistaisen vaaliväittelyn jälkeen, kertovat useat kansainväliset mediat. Syynä on Trumpin haluttomuus tuomita valkoinen ylivalta ja esimerkiksi äärioikeistolainen Proud Boys -ryhmä.

Useat republikaanisenaattorit vaativat keskiviikkona Trumpia tuomitsemaan valkoisen ylivallan, kertoo Politico.

Muun muassa republikaanisenaattori Tim Scott ja on vaatinut Trumpia korjaamaan kommenttejaan. Scott on kongressin ainoa musta republikaanisenaattori.

– Valkoinen ylivalta tulisi tuomita jokaisessa vaiheessa. Uskon hänen sanoneen väärin, ja minun mielestäni hänen pitäisi korjata asia. Jos hän ei korjaa sitä, niin sitten hän ei varmaan sanonutkaan väärin, Scott sanoi, New York Timesin mukaan.

Trump koitti selitellä puheitaan keskiviikkona. New York Timesin mukaan hän muun muassa väitti valheellisesti "aina tuominneensa" kaikki valkoisen ylivallan muodot. Lisäksi hän sanoi, ettei hän edes tiedä, ketä Proud Boys -ryhmän jäsenet ovat.

Hänen mukaansa ryhmän jäsenten tulee kuitenkin perääntyä ja antaa poliisin tehdä työnsä.

Trumpin selitykset eivät riittäneet

Politicon mukaan Trumpin tarkennukset eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, tai vastanneet republikaanipoliitikkojen vaateita yksiselitteisestä valkoisen ylivallan tuomitsemisesta.

Myös senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien MitchMcConnell on kertonut jakavansa Scottin näkemyksen.

– Minun mielestäni hän sanoi sen täysin oikein, ja se on juuri, miten itse ilmaisisin itseäni tässä asiassa, McConnell kertoi brittilehti Independentin mukaan.

Independent kertoo McConnellin myös tuominneen keskiviikkona omalta osaltaan valkoisen ylivallan.

– Hän (Scott) sanoi, ettei valkoisen ylivallan edustajien tuomitsemattomuutta voida hyväksyä, ja niin teen sen voimakkaimmalla mahdollisella tavalla, McConnell jatkoi.

McConnellin lisäksi myös muun muassa republikaanisenaattori Lindsey Graham kertoi Twitterissä olevansa samalla kannalla Scottin kanssa. Grahamin mukaan Trumpin tulisi tehdä selväksi, että Proud Boys on rasistinen järjestö, joka vastustaa yhdysvaltalaisia ideaaleja.

Edellä mainittujen lisäksi muun muassa republikaanisenaattorit BillCassidy, JohnThune sekä Trumpia useasti kritisoinut Mitt Romney ovat vaatineet presidenttiä selventämään kommenttejaan.

Äärioikeistolle Trumpin puheet olivat aihe juhlaan

Järjestyksessään ensimmäisessä vaaliväittelyssä Trumpia pyydettiin tiistaina tuomitsemaan valkoinen ylivalta, ja erityisesti Proud Boys -ryhmä.

Sen sijaan, että hän olisi tuominnut ryhmän, hän välitti heille viestin "Proud Boys, stand back and stand by". Stand back voi tarkoittaa suomeksi esimerkiksi vetäytymistä, sivusta katsomista tai perääntymistä. Stand by taas viittaa valmiudessa oloon.

Paheksuntaa aiheuttaneen kommenttinsa jälkeen Trump siirsi keskustelun suoraan toiseen äärilaitaan. Trumpin mielestä todellisen ongelman muodostavat äärivasemmistolaiset.

Sittemmin äärioikeistoryhmä on valjastanut Trumpin puheet osaksi omaa brändäystään ja yhdistänyt sanat sosiaalisessa mediassa muun muassa omaan logoonsa.

Washington Postin mukaan internetiin on levinnyt tiistain ja keskiviikon aikana lukuisia Trumpin kommenteista kummunneita meemejä, kertovat tutkijat. Erityisesti meemejä on ollut konservatiivisivusto Parlerissa ja viestisovellus Telegramin suljetuilla kanavilla.

Lehden mukaan Proud Boysin jäsenet ovat suoranaisesti juhlineet Trumpin puheita. Eräskin ryhmän merkittävä tukija sanoi Washington Postin mukaan Parlerissa, että Trump vaikutti antaneen luvan hyökätä mielenosoittajia vastaan.

– Tämä tekee minut niin onnelliseksi, edellä mainittu Proud Boys -ryhmän tukija jatkoi.

Lisäksi Trumpin puheilla on jo tehty Washington Postin mukaan rahaakin ja presidentin lausahduksia on toistettu muun muassa t-paitojen rinnuksilla ryhmän logon kera.

Biden Proud Boysille: Lopettakaa

Entisen yhdysvaltalaisen turvallisuusviranomaisen mukaan siitä olisi huomattava apu ääriliikehdinnän vastaiselle työlle, jos presidentti tuomitsisi ryhmän ja valkoisen ylivallan selkeästi.

– Se, ettei hän kykene edelleenkään sanomaan suoraan 'Minä tuomitsen valkoisen ylivallan' tuntuu käsittämättömältä, arvioi Elizabeth NeumannCNN:lle.

Neumann toimi aiemmin Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto DHS:ssä. Yhdysvaltalaisen NPR:n mukaan Neumann jätti korkea-arvoisen tehtävänsä huhtikuussa kolmen vuoden jälkeen. Terrorismin vastaisessa yksikössä toiminut Neumann on aiemminkin kommentoinut hallinnon kyvyttömyyttä ottaa kantaa kotimaiseen ääriliikehdintään, ja erityisesti äärioikeiston toimintaan.

Trumpin kilpakumppani demokraattien presidenttiehdokas, Ohiossa järjestetyssä vaalikampanjatapahtumassa puhunut Joe Biden otti keskiviikkona myös puheeksi Trumpin kyvyttömyyden tuomita valkoinen ylivalta.

– Minun viestini Proud Boysille ja kaikille muille valkoista ylivaltaa edustaville ryhmille on: lopettakaa, Biden sanoi.

– Tämä ei ole sitä, mitä me amerikkalaisina olemme.