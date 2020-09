Nasa on laskemassa luotaimen Bennu-asteroidille – voi tuoda mukanaan miljardeja vuosia vanhoja tietoja aurinko­kuntamme syntyhetkistä

Luotain ottaa mukaansa näytteen asteroidin pinnalta ja palaa takaisin Maahan vuonna 2023.

Nasa aikoo laskea luotaimen Bennu-asteroidin pinnalle lokakuussa, kertoo uutistoimisto AP. Vuonna 2016 matkaan lähetetty Osiris-Rex-luotain saavutti asteroidin vuonna 2018. Sen on tarkoitus palata Maahan vuonna 2023.

Luotaimen on määrä laskeutua asteroidin pinnan lähelle muutaman sekunnin ajaksi ja ottaa mukaan näyte pinnasta kolmemetrisellä robottikädellä. Tavoitteena on saada mukaan vähintään 60 grammaa hiekkaa ja soraa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nasa saa näytteen asteroidista.

Yllä olevalla videolla havainnollistetaan Bennu-asteroidin tutkimusta.

Asteroidit lukeutuvat niihin pirstaleisiin, jotka syntyivät aurinkokunnan muodostuttua noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Tutkijat uskovat Maahan iskeytyneiden asteroidien ja komeettojen tuoneen mukanaan orgaanisia yhdisteitä ja vettä, jotka mahdollistivat elämän syntymisen planeetalla.

Bennulta kerättävien näytteiden toivotaan olevan avainasemassa tämän teorian todistamisessa. Tutkimusohjelma maksaa noin 800 miljoonaa dollaria eli rapiat 700 miljoonaa euroa.

Luotaimen ottaa näytteen asteroidin pinnasta kolmemetrisellä robottikädellä. Havainnekuva.­

Vuonna 2018 tammenterhon muotoisen, suunnilleen pilvenpiirtäjän kokoisen asteroidin kallioiselta pinnalta löydettiin merkkejä vety- ja happimolekyyleista, jotka ovat edellytyksiä veden ja sitä kautta myös elämän esiintymiselle.

– Olemme löytäneet veteen viittaavia mineraaleja aurinkokunnan varhaisilta ajoilta, joka on juuri se mitä suunnittelimme löytävämme ja tuovamme takaisin Maahan, sanoi tutkimusryhmään kuuluva amerikkalaisen Arizonan yliopiston avaruustutkija Dante Lauretta kertoi uutistoimisto Reutersille tuolloin.

Havainto tehtiin Osiris Rexin lennettyä noin 19 kilometrin päästä Bennu-asteroidista.

Vuonna 1999 löydetty Bennu on yksi aurinkokuntamme vanhimmista tunnetuista asteroideista.­

Vuonna 1999 löydetty Bennu on yksi aurinkokuntamme vanhimmista tunnetuista asteroideista ja kuuluu maan lähelle tuleviin Apollo-asteroideihin. Se valikoitui ryhmän tutkimuskohteeksi, sillä sen kiertorata osuu lähelle Maan reittiä Aurinkoa kiertäessään.

Bennun uskotaan voivan iskeytyä Maahan 2100-luvun loppupuolella. Se on nimetty egyptiläisen mytologian Bennu-linnun mukaan.