Tv-väittelyn rajulla riitelyllä voi olla yllättävä seuraus – Tutkija: ”Kannustaa ihmisiä olemaan äänestämättä”

Tutkijan mukaan liika negatiivisuus tekee molemmista kandidaateista epäkiinnostavia. Kumpikaan ehdokas ei voittanut puolelleen liikkuvia äänestäjiä.

USA:n presidentinvaaleissa ehdokkaat kampanjoivat omille kannattajilleen, mutta yrittävät houkutella kelkkaansa tärkeitä sitoutumattomia äänestäjiä. He ratkaisevat viime kädessä vaalien voittajan, varsinkin ehdokkaiden ollessa tasavahvoja.

Artikkelin viedolla Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi USA:n presidenttiehdokkaiden tv-väittelyä.

Donald Trumpin ja Joe Bidenin ensimmäinen tv-väittely ei Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan houkutellut liikkuvia äänestäjiä, päinvastoin.

– Eniten tämä käänsi sitoutumattomia olemaan äänestämättä. Kumpikaan ehdokas ei tunnu kauhean kiinnostavalta. He välittävät negatiivisia impulsseja. Tämä ei saa ihmisiä äänestämän, Aaltola sanoo.

Tepsi Clintonia vastaan

Negatiivisuus oli Trumpin voittava taktiikka Hillary Clintonia vastaan 2016. Hän yrittää nyt samaa Bidenille.

– Biden on hankalampi otus tässä suhteessa. Hän on pidetty. Hän on plussalla, kun kysytään kuinka moni hyväksyy hänet ja kuinka moni ei. Trump on paljon vesirajan alapuolella, siinä miinus 15:ssä.

– Hän hyötysi jos saisi Bidenin raahattua sinne vedenpinnan alapuolelle, Aaltola sanoo.