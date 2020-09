Joe Bidenin jakama pilkkavideo Trumpista leviää – asiantuntija yllättyi: ”Aika tyylittömiä keinoja”

Joe Biden julkaisi Twitter-tilillään videon, jossa Donald Trump kuvataan itkevänä vauvana.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden julkaisi keskiviikkona vastaehdokastaan Donald Trumpia pilkkaavan kampanjavideon Twitter-tilillään.

18 sekunnin pituinen video on ote ehdokkaiden viimeöisestä vaaliväittelystä. Videolla Trumpin kasvot on korvattu itkevällä emojilla ja hänen puheensa on korvattu vauvan itkulla. Videon oheen Biden on kirjoittanut viestin: ”Saitko tarpeeksesi?”

Video keräsi nopeasti yli 100 000 tykkäystä, ja sitä on jaettu Twitterissä kymmeniä tuhansia kertoja. Tuhansien kommentoijien joukossa on myös suomalainen puhetaidon ja retoriikan kouluttaja Antti Mustakallio.

– Voisikohan jotenkin siirtyä pikakelauksella vaalien jälkeiseen aikaan? Tässä on nyt liian monta häiritsevää asiaa, Mustakallio twiittaa videon saateviestissään.

Mustakallio avasi IS:lle tarkemmin ajatuksiaan, joita video hänessä viestinnän asiantuntijana herättää. Hän kertoo, että Bidenin ratkaisu julkaista video yllätti hänet.

– Vuonna 2016 demokraateilla oli vaalissa sellainen eetos, joka kiteytyi Michelle Obaman sanoihin: ”When they go low, we go high”. Käytännössä se tarkoittaa, että vaikka toinen puoli rypisikin pohjamudissa, niin me säilytämme jonkinlaisen tason. Nyt tuntuu vähän siltä, että olisiko tästä ajatuksesta luovuttu, Mustakallio sanoo.

Mustakallio arvelee Bidenin kampanjan todenneen, ettei viime kerralla tullut menestystä kiltteydellä, joten nyt asioita sanotaan suoremmin. Hän toteaa sen näkyneen myös Bidenin ja Trumpin välisessä väittelyssä.

– Selvästikin siellä Bidenin porukoissa oli todettu, ettei Trumpia vastaan pärjää, jos alkaa liikaa myötäilemään, olemalla kohtelias tai käyttäytymällä herrasmiesmäisesti.

Antti Mustakallio on puhetaidon ja retoriikan kouluttaja.­

Mustakallion mukaan kyse on myös siitä, millaisena johtajana Biden näyttäytyy Trumpin rinnalla.

– Mahdollisesti on haluttu tällaista vahvaa johtajuutta tuoda esille sillä, että hän ei alistu tällaiseen kiusaamisen tai nimittelyn alle, mitä Trump normaalisti harrastaa. Hän pyrkii sillä tavalla näyttäytymään jämäkkänä johtajana.

Mustakallion mukaan on mahdollista, että videon julkaiseminen kääntyisi Bideniä vastaan. Hän muistuttaa äänestäjien olevan erilaisia sekä mielipiteidensä että arvostamansa tyylin suhteen. Hän kuitenkin toteaa, että suurin osa äänestäjistä on jo päättänyt ketä äänestää.

– Tällaisen jälkeen jotkut voivat kokea, että on kaksi ehdokasta, joista molemmat harrastavat tällaisia aika tyylittömiä keinoja, ja eivät sitten äänestä kumpaakaan, Mustakallio sanoo.