EU-maiden poliisiviranomaiset ovat paljastaneet ihmissalakuljetusringin, joka on kuljettanut ihmisiä Englannin kanaalin yli. Viranomaisten mukaan rinki on osa verkostoa, joka on tuonut tuhansia siirtolaisia hengenvaarallisissa oloissa Britanniaan.

Viime päivien aikana on otettu kiinni 12 salakuljetuksesta epäiltyä ihmistä. Heistä seitsemän otettiin kiinni Ranskassa, kolme Britanniassa ja kaksi Hollannissa, kertoo EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust.