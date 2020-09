Kommentti: Trumpin ja Bidenin väittelyssä ei ollut voittajaa, mutta häviäjä tiedetään ja se on vaalijärjestelmä

Jotkin Trumpin puheet voidaan tulkita jopa peitellyksi uhkailuksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Yhdysvaltain presidentinvaalien ensimmäisen väittelyn seurauksena vaalitilanne ei yhtään selkene vaan kaaos syvenee.

Väittelyyn oli ladattu paljon odotuksia, koska se oli ehdokkaiden ensimmäinen suora kohtaaminen ja epävarmoille äänestäjille tilaisuus puntaroida kantaansa heidän henkilöönsä ja politiikkaansa. Kaikki odottivat ankaraa taistoa, mutta harva osasi kuvitella tällaista floppia ja sekasortoa.

Päälle puhumista ja sääntöjenvastaisia keskeytyksiä, toistuvaa asiasta lipsumista, kysymyksiin vastaamatta jättämistä ja salaliittoteorioita. Täydellistä kunnioituksen puutetta.

Sitä samaa mitä koko Yhdysvaltain politiikkakin on ollut. Mutta nyt mentiin jos mahdollista taas pitemmälle.

Tv-väittelyt ovat olleet vuosikymmeniä tärkeitä instituutioita vaalijärjestelmässä. Jos sitäkään ei enää pystytä järjestämään minkäänlaisessa kontrollissa, taas yksi ankkuri irtoaa pohjasta ja ollaan entistä pahemmin tuuliajolla poliittisessa keskustelussa.

Organisoidun asiaväittelyn vaihtoehtona on käytännössä vain huutelu sosiaalisessa mediassa ja se ei kuten tiedetään johda koskaan mihinkään.

Irvileuat ehtivät jo pohtia, että pitäisikö juontajalla olla mahdollisuus kytkeä toisen mikrofoni pois päältä toisen puheenvuorolla tai pitäisikö koko väittely käydä postitse, kuten osa äänestyksestäkin.

Vaikea kuvitella, että tilanne hyödyttäisi kumpaakaan osapuolta.

Väittelyinstituution toivo on parin viikon päästä käytävän toisen väittelyn town hall -muoto, eli paikalla on myös yleisöä, jonka kysymyksiin ehdokkaat vastaavat. Silloin he eivät ehkä kehtaa huudella väliin. Ehkä.

”Tarkkailkaa vaaleja”

Väkisinkin tulee mieleen, että tilanne hyödyttää enemmän Donald Trumpia. Hän on kaaospresidentti, joten lisäkaaos ei enää horjuta häntä enempää. Ei se vahvistakaan, mutta ehkä logiikka on siinä, että se voi heikentää mittauksia johtavaa Joe Bidenia.

Seuraus voi olla nimittäin se, että yhä useampi amerikkalainen menettää luottamuksensa järjestelmään eikä äänestä lainkaan. Asiantuntijoiden mukaan se haittaisi Bidenia enemmän kuin Trumpia, koska republikaanit ovat uskollisempia vääntäytymään uurnille.

Myös väittelyssä esille nousseet asiat ja viestit voivat passivoida äänestäjiä.

Jos Trump julistaa, että koko homma on huijausta, eikä hän ehkä aio tunnustaa tulosta vaan haastaa sen oikeudessa, mitä järkeä on ylipäätään mennä äänestämään?

Jotkin Trumpin puheet voidaan tulkita jopa uhkailuksi. Ei suoraan mutta peitellysti.

Hän kehotti toisaalla väittelyssä äärioikeistolaista ryhmittymää ”perääntymään ja olemaan valmiina” ja väisti kysymyksen, aikooko hän tuomita valkoisten ylivaltaa ajavien järjestöjen toiminnan. Väittelyn lopussa häneltä puolestaan kysyttiin, aikooko hän pyytää kannattajiaan malttiin ja odottamaan vaalituloksen valmistumista, kun se postiäänestyksen takia väistämättä viivästyy. Trump vastasi:

– Kehotan kannattajiani menemään äänestyspaikoille ja tarkkailemaan erittäin huolellisesti, sillä niin täytyy tapahtua. Kehotan heitä tekemään niin.

Summa summarum: vetosiko hän myös äärioikeistolaisiin kannattajiinsa, jotta nämä valmistautuisivat vahtimaan vaaleja?

Aseistettujen puolisotilaallisten järjestöjen jäsenten heiluminen äänestyspaikkojen lähellä ei todellakaan lisäisi äänestysintoa tai takaisi, että virkailijat saisivat laskea ääniä rauhassa.

Trump perusteli kehotustaan sillä, että postiäänestykseen ei voi luottaa. Se on väite, jolle ei ole perusteita. Hän kehotti tarkkailemaan erityisesti Philadelphiaa, joka kuuluu tärkeään vaa’ankieliosavaltio Pennsylvaniaan. Jos siellä syntyisi kahakoita erilaisten ”vaalitarkkailijoiden” takia, koko äänestystulos voitaisiin pahimmillaan kyseenalaistaa. Se puolestaan voisi johtaa tilanteeseen, jossa vaalivoittajaa ei kyettäisikään julistamaan ja Trumpille aukeaisi tilaisuus hakea tulosta oikeusteitse tai kongressissa.

Nämä ovat toki vain kauhukuvia, joille ei välttämättä ole perusteita ja jotka eivät konkretisoidu. Mutta kovan ennakkotyön presidentti vaikuttaa tekevän koko vaalijärjestelmän kyseenalaistamiseksi.

Se on osittain onnistunut jo.