Väritrendejä luova Pantone lanseerasi uuden punaisen sävyn – ”Period” pyrkii hälventämään kuukautisiin liittyvää stigmaa

”Energisoivaksi ja dynaamiseksi punaisen sävyksi” kuvailtu väri lanseerattiin yhteistyössä naisten intiimialueen hyvinvointiin keskittyvän ruotsalaisbrändin kanssa.

Väri-instituutti Pantone on konsulttiyhtiö, joka ennustaa maailmanlaajuisia väritrendejä ja opastaa yrityksiä värien käyttämisessä brändin luomisessa sekä tuotekehityksessä. Yhtiö loi vuonna 1963 värejä standardisoivan järjestelmän, ja sen valitsemat ”vuoden värit” määrittävät myös vaateteollisuuden trendejä.

Nyt Pantone on julkaissut uuden punaisen värisävyn, jonka tarkoituksena auttaa kuukautisiin liittyvän stigman eli häpeäleiman hälventämisessä. Asiasta uutisoivan CNN:n mukaan värisävylle on annettu nimeksi ”Period”, joka tarkoittaa suomeksi muun muassa kuukautisia.

Uusi punaisen sävy lanseerattiin osana Seen+Heard -nimistä kampanjaa, jonka on pannut alulle naisten intiimialueen hyvinvointiin keskittyvä ruotsalaisbrändi Intimina. Yrityksen verkkosivuilla ”energisoivaksi ja dynaamiseksi punaisen sävyksi” kuvailtu väri toimii tunnuksena kampanjalle, jonka tarkoituksena on ”voimauttaa ja rohkaista kaikkia sukupuolesta riippumatta” ja samalla herättää virheettömämpää ja rehellisempää keskustelua kuukautisista.

Pantonen väri-instituutin varajohtaja Laurie Pressman kuvaili sävyä CNN:lle ”itsevarmaksi punaiseksi”, joka edistää positiivista keskustelua kuukautisista.

Kuukautiset ovat edelleen tabu suuressa osassa maailmaa, ja siksi niillä on vaikutusta myös ihmisten terveyteen, koulutukseen ja sosioekonomiseen asemaan. Kuukautisiin liittyvä stigma vaikuttaa kuitenkin myös länsimaisen kulttuurin piirissä esimerkiksi kuukautissuojien kustannusten ja köyhyyden kautta.

– Vaikka on fakta, että miljardeilla ihmisillä on kokemusta kuukautisista, niitä on historiallisesti pidetty asiana, jonka ei pitäisi näkyä ja josta ei saisi puhua julkisesti. Ja jos tarkastelemme populaarikulttuuria, kuukautisia koskevat kuvaukset ovat vaihdelleet villistä paikkansa pitämättömyydestä ja ynseydestä vitsailuun ja pilkkaan, Intiminan brändijohtaja Danela Zagar huomauttaa yhtiön julkaisemassa tiedotteessa.