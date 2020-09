Aktivistit yrittivät viedä ranskalaisesta museosta kulttuuriaarteita – kertoivat palauttavansa ”ryöstetyt esineet” Afrikkaan

Ranskassa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa aktivisteja uhkaa useamman vuoden vankeus.

Ranskassa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa viittä afrikkalaistaustaista aktivistia syytetään afrikkalaisten kulttuuriesineiden varastamisyrityksestä alkuperäistaiteen museosta.

Tapaus sai alkunsa kesäkuussa, kun kongolaistaustaisen aktivistin Emery Mwazulu Diyabanzan johtama ryhmä yritti viedä pariisilaisesta Quai Branly -museosta afrikkalaisia historiallisia esineitä palauttaakseen ne takaisin Afrikkaan.

Aktivistit syyttivät Ranskan varastaneen esineet kolonialismin aikana. He kertoivat nyt haluavansa palauttaa esineet takaisin sinne, minne ne kuuluvat.

Aktivistit myös videoivat museoon tekemänsä iskun ja kertoivat vievänsä "ryöstetyt esineet" takaisin Afrikkaan.

Myöhemmin ryhmä on tehnyt vastaavia tempauksia museoihin myös muualla Ranskassa ja Hollannissa.

Yksi aktivisteista haastoi Ranskan itse oikeuteen

Diyabanzaa ja neljää muuta syytetään taide-esineiden ryöstöyrityksestä, josta korkein rangaistus on 10 vuoden vankeus ja 150 000 euron sakot.

Diyabanza on kiistänyt, että aktivistit olisivat pyrkineet ryöstämään mitään.

– Meidän ei ollut tarkoitus varastaa näitä töitä, mutta jatkamme tätä niin kauan, kunnes Afrikan ryöstelyyn liittyvät epäoikeudenmukaisuudet on korjattu, hän sanoi.

Diyabanza itse on haastanut Ranskan valtion oikeuteen varkauksista ja varastettujen esineiden vastaanottamisesta, liittyen maan kolonialismin aikana Afrikasta tuomiin taide-esineisiin.

Ranska palauttanut jo joitain töitä takaisin Afrikkaan

Tempaukset liittyvät laajempaan keskusteluun siitä, tulisiko Ranskan palauttaa kolonialismin aikana Afrikasta tuotuja esineitä takaisin Afrikan maille. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on käynnistänyt selvityksen asiasta.

Ranska on palauttanut jo historiallisen miekan takaisin Senegaliin ja luvannut palauttaa myös parisenkymmentä taidetyötä Beniniin.

Ranskan viranomaiset ovat kuitenkin tuominneet aktivistien tempauksen.

Asiantuntijaraportin mukaan Ranskan museossa on noin 90 000 afrikkalaista taideteosta tai muuta työtä. Asiantuntijat ovat kuitenkin ehdottaneet, että taideteoksia kierrätettäisiin palauttamisen sijasta eri museoissa, koska heidän mukaansa kaikkia ei ole varastettu.

Aktivistit eivät ole olleet tyytyväisiä Ranskan viranomaisten toimiin.

– Macron on myöntänyt ryöstelyn tapahtuneen, mutta hän on se, joka päättää, kuinka monia taideteoksia palautetaan -- se on loukkaus meille, aktivisti Diyabanza sanoi.