”Portlandin sheriffi” päätyi keskelle Trumpin ja Bidenin mittelöä – kiiruhti kiistämään presidentin väitteet Twitterissä

Presidenttiehdokkailta lipsahti virheellisiä tai harhaanjohtavia väitteitä.

Multnomah Countyn sheriffi päätyi yllättäen keskelle presidentti Donald Trumpin ja demokraattien Joe Biden tulikivenkatkuista vaaliväittelyä. Trump ja Biden ottivat toisistaan mittaa ensimmäisessä väittelyssä ennen marraskuisia presidentinvaaleja.

Väittelyssä Trump kehui, kuinka hänellä oli lainvalvontaviranomaisten laaja tuki.

– Anteeksi, Portlandissa, sheriffi sanoi tänään: ”Minä tuen presidentti Trumpia,” Trump väitti.

Multnomah Countyn, johon Portland kuuluu, sheriffi kuitenkin kiiruhti Twitterissä kiistämään presidentin väitteen.

– Tämän illan väittelyssä presidentti sanoi, että ”Portlandin sheriffi” tukee häntä. Multnomah Countyn sheriffinä en ole koskaan tukenut Donald Trumpia, enkä tule koskaan häntä tukemaan, sheriffi Mike Reese twiittasi.

The New York Timesin mukaan on mahdollista, että Trump viittasi mahdollisesti toiseen portlandilaiseen poliisiin. New York Timesin mukaan poliisilta oli kysytty, miten protestit kaupungissa loppuvat. Poliisi vastasi: ”Jos ihmiset pitäisivät meidän Trumpin hallinnostamme enemmän, meillä ei todennäköisesti olisi tätä ongelmaa alunperinkään.”

Sheriffiä koskenut väite ei suinkaan ollut ainoa virheellinen tai harhaanjohtava väite, joka Trumpin ja Bidenin välisessä mittelössä kuultiin, muun muassa New York Times ja FactCheck.org ovat selvittäneet. Vaikka Trump lausui valtaosan virheellisistä väitteistä, myös Bidenilta pääsi useita lipsahduksia.

Trump muun muassa väitti jälleen vastoin tutkijoiden näkemystä, että huono metsänhoito oli Yhdysvaltain länsirannikon maastopalojen syynä. Lisäksi presidentti liioitteli kampanjatilaisuuksiensa yleisöjen kokoa, väitti virheellisesti, ettei hänen kampanjatilaisuuksillaan olisi ollut negatiivisia seurauksia koronaviruksen leviämisen suhteen tai, että hän olisi rakentanut ”mahtavimman talouden”.

Trump laukoi myös väitteitä vailla todisteita Bidenin Hunter-pojan liiketoiminnasta koskien Ukrainaa ja Venäjää.

Biden puolestaan väitti virheellisesti, että presidentti Barack Obaman hallinto, jossa Biden oli varapresidenttiä, olisi jättänyt Trumpille ”kukoistavan talouden,” jonka Trump tuhosi. Talouskasvu oli kuitenkin taittunut alle kahden prosentin vuonna 2016. Lisäksi Trump ei ”aiheuttanut” pandemiasta johtuvaa taantumaa.

Biden oli myös väärässä väittäessään, että väkivaltarikollisuus on ollut kasvussa Trumpin aikana. Itse asiassa väkivaltarikollisuus, jos huomioidaan murhat, raiskaukset, ryöstöt ja törkeät pahoinpitelyt, laskivat 3,5 prosenttia vuosien 2016–2018 aikana.