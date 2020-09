Trump ei tuominnut valkoisten ylivaltaa ajavia – äärioikeisto sai kommentista jopa lentävän lauseen

Väittelyssä esiin noussut järjestö juhli Trumpin sanoja.

Yksi Yhdysvaltain ensimmäisen presidentinvaaliväittelyn jälkikäteen puhuttavimmista hetkistä tuli, kun presidentti Donald Trump kieltäytyi jälleen yksiselitteisesti tuomitsemasta valkoisten ylivaltaa ajavia järjestöjä.

Yllä olevalla videolla mainittu katkelma väittelystä.

Rotulevottomuuksista puhuttaessa väittelyn juontaja, Fox-kanavan Chris Wallace esitti Trumpille kysymyksen, onko tämä valmis tuomitsemaan valkoisten ylivaltaa ajavat ja puolisotilaalliset järjestöt ja pyytämään niitä perääntymään ja olemaan lietsomatta väkivaltaa maan kaupungeissa kuten Kenoshassa ja Portlandissa.

– Olen halukas tekemään sen. Mutta sanoisin, että lähes kaikki (väkivalta) tulee vasemmistosta, ei oikeistosta. Olen valmis tekemään mitä tahansa, haluan rauhaa, Trump aloitti vastauksensa.

– No tehkää sitten se, Wallace jatkoi.

Tässä vaiheessa myös demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden heitti väliin huudon, jolla hän usutti Trumpia tuomitsemaan oikeistolaiset äärijärjestöt.

– Sano se!

Trump kysyi Wallacelta, tarkoittiko tämä jotain tiettyä nimeä ja kenet hänen pitäisi tuomita. Wallace ehdotti valkoisten ylivaltaa ajavia, kuten Proud Boys -järjestöä ja oikeistolaisia puolisotilaallisia järjestöjä. Trump reagoi lauseella, joka oli monitulkintainen.

– Proud Boys, stand back and stand by (suom. peräänny ja ole valmiina), Trump sanoi ja jatkoi heti perään.

– Mutta sanon, että jonkun täytyy tehdä jotain antifalle ja vasemmistolle, koska tämä ei ole oikeistoa koskeva ongelma vaan vasemmisto-ongelma, Trump sanoi syyttäen äärivasemmistoa väkivallasta.

Biden puuttui taas puheeseen ja muistutti, että liittovaltion poliisi FBI on määritellyt äärioikeiston järjestöjen muodostavan uhan maalle.

Juontaja Chris Wallace ja Donald Trump sananvaihdossa.­

Väittelyssä esiin noussut Proud Boys on äärioikeistolaiseksi määritelty vain miesten muodostama järjestö, jonka jäsenet ovat esittäneet muun muassa valkoisten ylivaltaa tukevia ja islamin vastaisia lausuntoja sekä kutsuneet itseään ”länsimaisiksi sovinisteiksi”. Järjestön jäsenet ovat esiintyneet mielenilmauksissa yhdessä uusnatsististen järjestöjen kanssa.

Tarkkailijoiden mukaan Trumpin ”stand back and stand by” -lause nousi välittömästi sosiaalisessa mediassa järjestön jäsenten lentäväksi lauseeksi ja eräs siihen liitetty some-sivusto muutti jopa tunnuksensa vastaamaan lausahdusta.

Washington Postin mukaan järjestön johtaja kehui Trumpia presidentikseen ja jäsenet juhlivat avoimesti sitä, että Trump kaihtoi jälleen kerran tuomitsemasta äärioikeistoa, kuten hän on tehnyt aiemminkin.

Verkossa leviäviä ääriaatteita seuraava Elon-yliopiston tutkija Megan Squire kommentoi ABC Newsille, että Trumpin käskyltä kuulostanut lause oli ääriryhmille kuin ”fantasia”.

– Jos sanoo, että tämä energisoi Proud Boysia, se on vähättelyä. He olivat Trumpin puolesta ennen tätä, ja ovat nyt aivan onnessaan. He haluavat taistella antifaa vastaan hänen tukenaan, ja hän ilmeisesti äsken pyysi heitä tekemään juuri sen, Squire analysoi.