Kumpi oli 1. väittelyssä parempi, Trump vai Biden? Katso tutkija Mika Aaltolan analyysi – suora lähetys kello 7.30

Ilta-Sanomat näyttää aamulla kello 4 alkavan Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaiden ensimmäisen tv-väittelyn suorana lähetyksenä. Kello 7.30 Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi ISTV:n suorassa lähetyksessä, miten Donald Trump ja Joe Biden pärjäsivät.

Ehdokkaiden ensikosketusta on odotettu hartaasti. Rannikolta rannikolle näkyvän suoran tv-väittelyn odotetaan tavoittavan lähes 100 miljoonaa amerikkalaiskatsojaa.

– Se olisi hurja luku, joka ylittäisi Donald Tumpin ja Hillary Clintonin väittelyiden 85 miljoonan ennätyksen, Mika Aaltola toteaa.

– Väittelyllä tuntuu olevan valtava kiinnostus juuri nyt. Sillä alkaa olla myös kovan luokan viihdearvoa, joka hiukan hirvittää asiantuntijaa.

–Väittelyllä tuntuu olevan valtava kiinnostus juuri nyt, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo.­

ISTV:n studiossa kello 7.30 kuullaan myös Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeen­vaihtajan Mikko Marttisen ja ulkomaantoimituksen tuottajan Jari Aleniuksen tuoreet näkemykset väittelyn saamasta vastaanotosta. Lähetystä isännöi ISTV:n Antti Virolainen.

Kuusi aihealuetta, 90 minuuttia

Republikaanien ehdokas, presidentti Donald Trump ja demokraattien ehdokas, entinen varapresidentti Joe Biden kohtaavat toisensa Clevelandissa, Ohiossa. Tv-studio on rakennettu Case Western Reserve Universityn tiloihin.

Ensimmäisen tv-väittelyn kuusi aihealuetta ovat: Trumpin ja Bidenin saavutukset, korkein oikeus, koronavirus, talous, rotu ja kaupunkien väkivalta sekä vaalien rehellisyys.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puhui Wilmingtonissa, Delawaressa sunnuntaina.­

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maan koronavirustestauksesta Valkoisessa talossa maanantaina.­

Väittelyn kesto on 90 minuuttia. Kullekin aiheelle on varattu 15 minuuttia: ensin kummankin ehdokkaan kahden minuutin alustus, jota seuraa 11 minuutin tentti juontajan johdolla.

Tilaisuuden moderoi Fox News -kanavan kokenut politiikan toimittaja Chris Wallace. Hän moderoi neljä vuotta sitten Trumpin ja Clintonin kolmannen debatin.

Donald Trump otti kantaa Wallacen ammattitaitoon Fox News Radion haastattelussa viime viikolla.

– Chris on hyvä, mutta veikkaan, että hän ei tee Bidenille vaikeita kysymyksiä. Hän tekee niitä minulle ja se on epäreilua. Hän on radikaalin vasemmiston kontrolloima, Trump sanoi.

Tv-väittelyt noudattavat perinteistä kaavaa. Tällä kertaa koronarajoitukset luovat poikkeustunnelman, sillä paikalla ei ole suurta, innokkaasti kannustavaa katsojakuntaa.

Presidenttiehdokkaiden kolme tv-väittelyä nähdään Suomen aikaa varhain aamulla 30.9., 16.10. ja 23.10. Voit seurata ne suorina lähetyksinä Ilta-Sanomien sivuilta ja lukea tapahtumien etenemisestä hetki hetkeltä -tekstiseurantaa.