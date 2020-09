Kirjeenvaihtajan kommentti: Ratkaiseeko Trumpin ja Bidenin väittely USA:n seuraavan presidentin?

Donald Trumpilla on kaksi suurta ongelmaa ensimmäisen vaaliväittelyn alla, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden saattaa ensi yönä unohtaa olevansa Ohiossa vaaliväittelyssä. Hän voi väittää jotain täysin älytöntä tai seota sanoissaan. Ehkä hän jopa nukahtaa kesken väittelyn.

Tällaisia ennustuksia presidentti Donald Trumpin tukijat ovat viljelleet jo kuukausikaupalla. Heidän mukaansa Bidenin tukeva gallupjohto on harhaa, ja Trump jyrää jatkokaudelle kun väittely paljastaa Bidenin olevan seniili pappa.

Trumpin kampanja on tukenut tätä narratiivia kokoamalla videokoosteita Bidenin takeltelusta. Trumpin kannattajat levittävät näitä innokkaasti sosiaalisessa mediassa. Tässä kertomuksessa selitys Bidenin vähäisille julkisille esiintymisille on hänen kyvyttömyytensä piilottelu, ei koronaviruspandemia.

Ja onhan 77-vuotiaalla Bidenilla heikot hetkensä: toisinaan tuhannet vaihtuvat miljooniin tai presidentti senaattoriin. Hänellä on tapana eksyä puheissaan sivupoluille. Lapsuuden änkytys nousee joskus esiin.

Voiko väittely siis tosiaan kääntää asetelmat samaan tapaan kuin vaikka John F. Kennedyn ja Richard Nixonin välillä 1960?

Kyllä ja ei.

Suuri vaikutus päättämättömille

Missourin yliopiston professori Mitchell S. McKinney on vaaliväittelyiden johtava asiantuntija. Hän on tutkinut väittelyiden vaikutusta äänestyspäätöksiin.

McKinneyn ja hänen kollegoidensa tekemät tutkimukset osoittavat, että yli 90 prosenttia äänestäjistä on jo väittelyihin mennessä valintansa tehnyt eikä sitä muuta.

Valintaansa pohtivien äänestäjien keskuudessa väittelyillä oli kuitenkin suuri vaikutus. Heistä yli puolet teki päätöksensä väittelyn nähtyään. Tämä joukko myös äänesti hyvin todennäköisesti.

McKinneyn mukaan väittelyillä oli vaikutus vaalien tulokseen ainakin 1960, 1976, 1980, 1992 ja 2000.

Rima matalalla

Trumpin kannalta ongelma on se, että äärimmäisen jakautuneessa Amerikassa enää harva pohtii äänestyspäätöstään. Joidenkin tuoreiden mielipidetiedusteluiden mukaan heitä on vain kolme prosenttia äänestäjistä. Jo miljoona on antanut äänensä.

Edes kaikkien kantaansa epäröivien käännyttäminen ei Trumpille välttämättä riitä. Voittaakseen hänen pitäisi viedä kaikki osavaltiot, joissa Bidenin johto gallupeissa on tällä hetkellä alle viisi prosenttiyksikköä.

Trumpin toinen ongelma on se, että hänen kampanjansa on asettanut riman Bidenille erittäin matalalle. Biden osallistui demokraattisen puolueen esivaaleissa 11 vaaliväittelyyn. Hän ei erityisesti loistanut mutta ei myöskään nolannut itseään. Hänen esiintymisensä voi olla monelle äänestäjälle positiivinen yllätys.

Bidenin tilannetta helpottaa, että sanoissa horjuminen ja logiikan karkailu ei ole myöskään 74-vuotiaalle Trumpille vierasta.

Luultavasti kumpikin leiri saa väittelyistä tarpeeksi materiaalia koostaakseen omat vastustajaa pilkkaavat viraalihittinsä. Olisi suuri yllätys, mikäli materiaali olisi niin terävää, että se puhkaisisi kahden vastakkaisen leirin somekuplat ja kääntäisi vaalien asetelmat.