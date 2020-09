3,5 vuotta vaihtui 13 vuodeksi – Karjalan korkein oikeus kovensi rajusti suomalaisten Stalin-uhrien tutkijan tuomiota

Stalinin vainoja tutkineen Juri Dmitrijevin piti päästä vapaaksi vankilasta jo tänä syksynä – mutta nyt vapautuminen näyttää siirtyneen liki 10 vuoden päähän.

Karjalan tasavallan korkein oikeus on korottanut rajusti itseoppineen historioitsijan Juri Dmitrijevin tuomiota.

Dmitrijeviä, 64, on syytetty Karjalassa jo toisessa oikeudenkäynnissä useista eri seksuaalirikoksista.

Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä Dmitrijev vapautettiin seksuaalisyytteistä kokonaan keväällä 2018, mutta heinäkuussa päättyneessä toisessa oikeudenkäynnissä hänet todettiin syylliseksi yhteen syytekohtaan.

Rangaistuksen piti olla 3,5 vuotta, ja Dmitrijevin piti sen perusteella vapautua jo marraskuussa, kun huomioon olisi otettu hänen tutkintavankeudessa viettämänsä aika.

Tiistaina tilanne muuttui kuitenkin rajusti, kun Dmitrijevin vastapuolen asianajaja kertoi julkisuuteen Karjalan tasavallan korkeimman oikeuden uudesta päätöksestä.

Uuden tuomion mukaan Dmitrijevin vankeusaika ei olekaan 3,5 vuotta, vaan 13 vuotta kovennetun kurin leirillä.

Kyse on väitetystä alaikäiseen ottotyttäreen kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta, jonka Dmitrijev on kiistänyt koko ajan. Historioitsijan lähipiiri ja venäläiset ihmisoikeusaktivistit ovat niin ikään ilmoittaneet pitävänsä oikeudenkäyntejä tekaistuina ja selkeänä poliittisena vainona Dmitrijeviä kohtaan.

Tiistaina päättyneessä valitusoikeudenkäynnissä Dmitrijeviä ei edustanut hänen pitkäaikainen asianajajansa Viktor Anufrijev, joka on ollut karanteenissa epäillyn korona-altistuksen vuoksi. Sen sijaan Dmitrijeviä puolusti hänelle määrätty puolustusasianajaja Artjom Tsherkasov.

Aiemmin kesällä Petroskoin kaupunginoikeus vapautti Dmitrijevin kolmesta eri syytekohdasta, jotka koskivat lapsipornon valmistamista, alaikäiseen kohdistuneita irstaita tekoja ja ampuma-aseen osien laitonta hallussapitoa.

Dmitrijev tuomittiin tuolloin kuitenkin syylliseksi lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta, josta hänelle määrättiin 3,5 vuoden rangaistus kovennetun kurin leirillä. Kyseisen syytekohdan perusteella minimirangaistus on 12 vuotta, mutta kaupunginoikeus käytti tuolloin hyväksi mahdollisuuttaan määrätä rangaistus ”alle minimin”, koska se otti huomioon useita lieventäviä seikkoja.

Tsherkasovin mukaan Karjalan korkein oikeus määräsi nyt, että myös kaupunginoikeuden aiemmin hylkäämät syytteet on otettava uudelleen käsittelyyn.

– Vapauttava tuomio kumottiin ja lähetettiin uudelleen käsiteltäväksi kaupunginoikeuteen. Syylliseksi luetun tuomion kohdalla rangaistusta kovennettiin 3,5 vuodesta 13 vuoteen, Tsherkasov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

Dmitrijev on kiistänyt koko ajan syyllisyytensä, ja hänen asianajajansa vaati hänelle vapauttavaa tuomiota kaikista syytekohdista. Nyt näyttää kuitenkin mahdolliselta, että tuomiota yritetään korottaa vielä aiemmmin hylättyjenkin syytekohtien nojalla.

Dmitrijev johti Venäjän Karjalassa Memorial-järjestön paikallisosastoa, kun häntä vastaan käynnistettiin tutkinta seksuaalirikosepäilyistä vuonna 2016.

Memorial-järjestö ja useat muut venäläiset ihmisoikeusjärjestöt ovat vakuuttuneita, että syytteet Dmitrijeviä vastaan ovat tekaistuja ja taustalla on todellisuudessa halu rangaista häntä hänen työstään Stalinin uhrien kohtaloiden paljastamiseksi.

Dmitrijevin työ on ollut keskeisessä roolissa, kun Memorial on paljastanut Sandarmohin ja Krasnyi borin teloituspaikat Karjalassa. Stalinin 1930-luvun poliittisten vainojen uhrien joukossa on tuhansia Neuvostoliitossa asuneita suomalaisia, inkeriläisiä ja karjalaisia. Suomalaisia on teloitettu Sandarmohiin yli 900 ja Krasnyi boriin noin 580.

Dmitrijeviä vastaan aloitettu oikeudenkäynti osui ajallisesti yksiin ensimmäisten Suomea vastaan esitettyjen Sandarmoh-väitteiden kanssa.

Venäjällä on viime vuosina esitetty vaihtoehtoinen teoria, jonka mukaan Sandarmohiin olisikin haudattu jopa tuhansia suomalaisten teloittamia neuvostoliittolaisia sotavankeja. Suomalaiset tutkijat pitävät näitä väitteitä täysin perusteettomina eikä väitteille ole löytynyt mitään tukea myöskään Suomen Kansallisarkiston dokumenteista.